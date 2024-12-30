Kazakistan’daki uçak kazasında yaralanan 3 kişi daha Azerbaycan’a getirildi

Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait uçaktan sağ kurtulan 3 yaralının daha Azerbaycan’a getirilmesi ile Azerbaycan’a getirilen yaralı sayısı 17’ye yükseldi.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait uçaktan sağ kurtulan yaralılar Azerbaycan’a getirilmeye devam ediyor. Kazada yaralanan 3 kişi daha tedavi için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye getirildi. Kazazedeler, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda yetkililer ve sağlık personeli tarafından karşılanarak hastaneye sevk edildi. Azerbaycan’a getirilen yaralı sayısı 17’ye yükseldi.

“Uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü bugün açıkça söyleyebiliriz”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Tataristan’daki Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Havayolları’na ait 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Uçağın Grozni’ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmiş, bunun üzerine Aktau’ya yönlendirildiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak, Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti. Aliyev, "Rus tarafı, konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koydu. Uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü bugün açıkça söyleyebiliriz. Uçağımızın radyo-elektronik savaş yoluyla kontrol edilemez hale getirildiğini de biliyoruz. Olayı bazı kuşlara atfetmek ya da gaz tüpü patlaması olarak tanımlamak hem aptallık hem de sahtekarlıktır" demişti.