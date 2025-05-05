‘Kazanan biz olacağız’

İlayda SORKU

Koç Holding’e bağlı Tüpraş’ta, patronun yüzde 28’lik zam teklifiyle tıkanan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde düşük zam dayatmasına karşı başlayan eylemler devam ediyor. 4 rafineride eylemler sürerken tıkanan TİS masasında bugün bir kez daha taraflar masaya oturacak. Petrol-İş Sendikası’nda örgütlü binlerce işçi, yapılacak son oturumdan insanca bir yaşamı güvence altına alacak bir teklif çıkmasını bekliyor.

Tüpraş İzmir Rafinerisi İşyeri Baştemsilcisi Çetin Bedel, BirGün’e yaptığı açıklamada işçilerin taleplerinin hâlâ karşılanmadığını vurguladı. Bedel, “Kök ücretin düşüklüğünden kaynaklı oransal olarak yüksek bir taleple karşı karşıyayız. Karşı taraf holding bütçesini ve holdinge yapılan zamları kıyaslıyor. Ancak biz masada kök ücretimizin düşük olduğunu, bu yüzden oransal olarak holdingin üzerine çıkmamız gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

3 YIL KAYIP YARATIYOR

Özelleştirme öncesi sistemde var olan kıdem düzeninin yeniden oluşturulmasını talep ettiklerini belirten Bedel, “Ustalığın karşılığının verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Koç Holding’in diğer şirketlerinde de bu düzen bulunuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca büro içi ve dışı gibi uygulanan farklı ücret sistemlerinin işyerinde karmaşaya yol açtığını belirten Bedel, “Bu sistemin tekleşmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Temsilcilerin yaşadığı sorunların da TİS masasında çözülmesi gerektiğini aktarıyoruz” diye konuştu. İşçilerin taleplerinin yalnızca ücret artışıyla sınırlı olmadığını belirten Bedel, sözleşme süresi, sosyal yardımlar ve bayram ödeneğinin de önemli başlıklar arasında yer aldığını aktardı. Bedel, 2 yıllık sözleşme istediklerini ifade etti.

Sosyal yardımların günümüz şartlarında yetersiz kaldığını vurgulayan Bedel, gıda, giyim, kira ve yakacak gibi kalemlerden oluşan bu ödeneğin artık yaşanabilir bir düzeye çıkarılması gerektiğini, bu nedenle 15 bin TL talep ettiklerini belirtti. Bayram ödeneği konusunda da ciddi bir artış istediklerini dile getiren Bedel, “Brüt 2 bin 100 küsur lira civarında olan bu ödenekle iki çocuklu bir ailenin geçinmesi zor. Gıda ve giyinme enflasyonu bu ödeneği çoktan eritti” şeklinde konuştu.

İşverenin masada kriz, döviz kuru ve bilanço verilerini öne sürdüğünü aktaran Bedel, “Biz de piyasa enflasyonunun yanlış verileri sonucunda bizim alım gücümüzün kaybolduğunu, Türkiye’nin en önde gelen şirketinin çalışanlarının ‘yarın ne yiyeceğim’ diye düşünerek çalıştığını, konsantrasyon eksikliğini anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

YEMEK YEMİYORLAR

İşçilerin, yemek hakkına da tepki gösterdiğini aktaran Bedel, “İş arkadaşlarımız, çocuklarına yediremedikleri yemekleri kendileri de yememeye başladı. Çünkü buradaki ağır iş koşullarına uygun, zengin menüleri evde çocuklarına sağlayamıyorlar” diye konuştu. Bedel, sözlerini şöyle sonlandırdı: "TİS imzalanana kadar direnişte kararlıyız. Sınıf mücadelesi elbet kazanacak.”