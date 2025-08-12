Kazanan ‘şimdilik’ ABD

ABD’nin Bakü ile Erivan’la imzaladığı “barış mutabakatı” kapsamında kiraladığı Zengezur Koridoru ile Kafkaslar’a adım atmasının yankıları sürerken bölgede aktörlerinin hamleleri devam ediyor. Azerbaycan lideri İlham Aliyev’den son aylarda tansiyonun arttığı Rusya’ya bir “çalım” daha geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna’ya insani yardım amacıyla 2 milyon dolar tahsis edilmesine yönelik kararname imzaladı. Enerji Bakanlığına aktarılacak kaynak, Ukrayna için elektrik ekipmanı alımı ve sevkiyatında kullanılacak.

AMBARGO KALKABİLİR

Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında önceki gün yapılan telefon görüşmesinin ardından iki lider Rusya’nın, Azerbaycan devlet şirketi SOCAR’ın Ukrayna’daki petrol deposuna ve Azerbaycan gazını Ukrayna’ya taşıyan kompresör istasyonuna yönelik saldırılarını kınamıştı. İki lider enerji alanındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken Harici’nin Caliber’den aktardığına göre Bakü yönetiminin saldırıların sürmesi halinde, Ukrayna’ya uyguladığı silah ambargosunu kaldırabileceği bildirildi.

Bakü-Moskova ilişkileri Karabağ savaşı sonrası kırılganlaşırken haziran ayında iki Azerbaycan vatandaşının Rusya’da hayatını kaybetmesiyle başlayan gerilim, karşılıklı baskınlar ve gözaltılarla tırmandı.

PAŞİNYAN-PUTİN GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Washington’da Trump ve Aliyev ile yaptığı görüşmenin sonuçları hakkında Putin’e detaylı bilgi verdi.

PROF. DR. İLHAN UZGEL: KAFKASYA OYUNUNUN BAŞINDAYIZ

Amerika, Rusya’ya çok yakın olan Ermenistan’ı uzun süredir yanına çekmeye çalışıyordu. Bu bir koridor ya da yol meselesi değil, Amerika’nın Kafkasya’ya yönelik bir stratejik hamlesi. Şu an görünen tabloda ABD kazananlar sıralamasında yer alır. Hem Kafkasya’ya fiilen girmiş oldu, hem Ermenistan-İran arasına yerleşmiş oldu hem de Azerbaycan ve Ermenistan’ı Rusya’dan uzaklaştırmış oldu.

Ama oyun tamamen henüz tam olarak sonuçlanmış değil. İran ve Rusya’nın bir sonraki süreçte hamlelerinin ne olacağı da belirleyici olacak.

İşin diplomatik ve jeopolitik boyutunun dışında askeri boyutunda Rusya, Amerika’ya karşı ayrı bir Kafkasya cephesi açmayacaktır. Bunu İran’dan da beklemiyorum, her türlü provokasyondan kaçınacaktır Amerika’ya karşı. Örtülü operasyonlarla süreci akamete uğratmaya çalışabilirler ama açıktan bölgede Amerika’yı karşılarına alamazlar. çok fazla zannetmiyorum. Ama tabii ki yani burası da hani çok tam istikrar sağlanmış bir bölge değil.

Çin’in hem Kuşak Yol Projesi hem de Türkiye üzerinden de geçen Orta Koridor Projesi var. ABD’nin Kafkasya’daki bu stratejik hamlesi, bir boyutuyla da Çin’in bu doğu-batı eksenli ulaşım yolları açılımını geriletecek bir hamle oldu.