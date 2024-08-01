Kazanana dek mücadele sürecek

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 147 işçinin mücadelesi devam ediyor. Direnişin 51’nci gününde işçilerin bir bölümü belediye binası önünde eylemlerini sürdürürken, diğer işçiler de CHP Genel Merkezi önünde direniyor.

İşçiler adına konuşan Ahmet Yılmaz, taleplerinin karşılık bulmadığını söyleyerek, “10 Haziran tarihinden beri mücadelemiz sürüyor. Arkadaşlarımızın bir kısmı Ankara'da direnmeye devam ediyor. Ankara’da Özgür Özel'le görüştüler. Özgür Özel görüşmenin yapıldığı gün, dönüş yapacağını ve bir çözüm üreteceğini söyledi. Fakat toplantının üzerinden iki hafta geçti, hala dönüş alınamadı” dedi.

Çeşitli bahanelerle işlerine son verildiğini dile getiren Yılmaz, “Birtakım akla mantığa sığmayan kriterler uydurulmuş durumda. Evli olmak, başka bir ilçede yaşıyor olmak gibi saçma bahaneler sundular. Ben de Bornova'da yaşadığım için işten çıkartıldım. Belediye buradaki emekçileri, insanları süründüren, mağdur eden, süreci uzatan bir hamle içerisinde” diye konuştu. Yılmaz şunları dile getirdi: “Kamuoyunda işten çıkartılan işçilerin, işe yeni alınan işçiler olduğuna dair algı var. Bu algı doğru değil. Aramızda 3-4 senedir Çiğli Belediyesi’ne emek veren arkadaşlarımız da var. Bu bilinsin. İşe geri alınana kadar eylemlerimizi devam ettireceğiz. Direnmekten başka çare yok. İşimizi geri istiyoruz.”