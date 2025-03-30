Kazanana kadar direniş

Bilge Su Yıldırım-Ebru Çelik

Tek adam rejimine karşı direnişe geçen halk, bayram öncesi direnişin ilk evresini dün Maltepe’de düzenlenen Özgürlük Mitingi’yle tamamladı. Saray rejimine karşı birleşik mücadele hattının önemi dün bir kez daha açığa çıkarken yurttaşlar hep bir ağızdan tek adama meydan okudu.

Miting öncesi sabahın ilk saatlerinde İstanbul Valiliği bazı yolları trafiğe kapatırken vapurlar, metro istasyonları, Maramaray hınca hınç insanlarla doldu taştı.

Yurttaşlar miting alanına da sığmazken alanın çevresine kurulan barikatlar yıkıldı. Alan, yurttaşlar tarafından genişletildi. Alanda 2,2 milyon kişinin olduğu açıklanırken yurttaşlar sık sık "Tayyip istifa", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", sloganları attı.

Mitingde ilk sözü üniversite öğrencisi İdil aldı. Kürsüden kalabalığa seslenen İdil, "Demokrasiye yapılan darbenin karşısında duran halkı selamlıyorum" diyerek söze başlayan İdil, "Kararlılığımız asla sarsılmayacak. Ülkenin demokrasisini savunmak için baskılara karşı duracağız, haklarımızı savunacağız" diye konuştu.

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ANNELERE YENİLECEKLER

Kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Birbirimize cesaret vermeye mecburuz. Çünkü biz bir aileyiz. Haksızlığa karşı durmanın partisi yoktur, bu bir vicdan meselesidir. Annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz. Adalet yasaklanamaz. Bu ülkenin yolunda birlikte mücadele edeceğiz."

Dilek İmamoğlu’nun ardından kürsüye gelen Ekem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ise "Her şey çok güzel olacak" dedi.

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Daha sonra kürsüye ABB Başkanı Mansur Yavaş geldi. Yavaş, şöyle konuştu:

"Bu ülke ‘Benden değilsen düşmanın yanındasın’ diyenlere değil ‘Sen yoksan bir eksiğiz’ diyenlere ait olmalıdır. CHP olarak, tüm muhalefet olarak bu sandık gelecek. Bu saatten sonra kendine muhalif diyen kimse ‘armudun sapı üzümün çöpü’ diyerek ayrılmamalıdır. Ya hep beraber kazanacağız ya da birlikte kaybedeceğiz. Bu memleketi birlikte ayağa kaldıracağız." tamamladı.

MESELE MEMLEKET

Mansur Yavaş’ın ardından kürsüye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Mesele memleket meselesi, adalet, demokrasi, özgürlük meselesi. Eğitim, üretim, paylaşım meselesi. Gelecek kaygısını en çok gençler yaşıyorlar. Hayatlarının ellerinden kayıp gittiğini en çok onlar hissediyor. Gençleri anlamayan bir kişi ise iktidarda kalmak için sürekli ayrıştırmak zorunda. Gençler Erdoğan’a ‘Vatandaşın iradesine el uzatma’ diyorlar. Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Her şeyi kendi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor."

Kürsüye son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Özel, şöyle konuştu:

Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, marmaray istasyonlarında mitingler var. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokrasiyi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma değil bir görev olarak gördük. Türkiye’de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik. Biz milletten aldığımız yetkiyi kimseyle didişmeden, kutuplaşmadan, o ağzı kötü, zihni kötü, her fırsatta hakaret yağdıranlara uymadan, AKP’nin, MHP’nin kıymetli ama hor gördüğü seçmenlerle ilişki kurduk. Hepimizin gözü

önünde ‘silkeleyin’ talimatı verdi. CHP’li belediyeleri silkeleme hadsizliğine giriştiler.

TEK ADAMA HAYIR

Bu süreçte her gece biz çoğaldıkça, daha kalabalık oldukça, Ankara ODTÜ’ye yürüdükçe mücadele büyüdü. 15 buçuk milyon kişi geldiler ve seçtiler. "Tek adama hayır, diktaya hayır, millet biziz, biz kazanacağız" dediler. Darbeciler hala iktidarda oldukları için şu an başımızda cunta pozisyonunda duruyorlar. Çeşitli cezalarla lisansları iptal edilmeye çalışılan Tele 1, Sözcü TV, Halk TV ile dayanışma içerisinde olacağız.

MEHMET ŞİMŞEK DARBENİN PARÇASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de eleştiren Özgür Özel, şöyle devam etti:"Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK’a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya’daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek’i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır. Geçmişin mağduru zalim olduysa o gün de bugün de demokrasiyi savunanlar dünyanın bütün demokratlarıyla dayanaşacaklar."

SİZ 6. FİLO’YA SECDE EDENLERSİNİZ

Erdoğan’a seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin tüm değerlerinin yarınları birlikte inşa etmesine katkı sağlayacağız. Erdoğan sıkışınca her türlü iftirayı attığı gibi şimdi de bize mandacı demiş. Birisi mandacı olacaksa o çoktandır belli. Sen değil misin?

Hadi safları netleştirelim. Biz Meclis’i savunanlarız. Sizin yolunuz Meclis’i 33 yıl kapatanların yoludur. Sizin yolunuz ‘Damat Ferit’lerin yoludur. Sen 6. Filo’ya secde edenlerin safındasın. Biz 6. Filo’yu denize döken Deniz Gezmiş’lerin arkadaşlarıyız.

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KIZIM, OĞLUM ANNEN BABAN ARKANDA!

Tutuklanan gençlerin aileleri de dün Maltepe'de alanlardan haykırdı. “Çocuklarımıza dokunmayın” pankartı altında yürüyen öğrenci aileleri, “Kızım, oğlum annen baban arkanda” sloganları attı.

İBB'ye yönelik operasyonun ardından yurt genelinde başlayan eylemlerde çok sayıda öğrencinin darp edilerek gözaltına alınması ve tutuklanmaların yaşanması sonrası bir araya gelen aileler, önceki gün de Anne-Baba Dayanışma Ağı'nı kurmuştu. Aileler, “Gözaltına alınan, tutuklanan çocuklarımız yalnız değildir” dedi.

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MİTİNGİ YAYIMLAMADILAR BOYKOT LİSTESİ ARTIRILDI

Milyonlarca insanın buluştuğu mitinge yer vermeyen kanallar da Özel tarafından hedef alındı. Özel, TRT, Habertürk, NTV, Flash haber başta olmak üzere mitinge gözü kulağını kapatan kanalları kürsüden canlı yayınla ifşa etti. Maltepe’deki mitingi vermeyen Habertürk, Özel’in konuşmasıyla mitingi telefon bağlantısıyla aktarmaya başladı. Özel’in açıklamaları bitince kanal bir kez daha miting yayınını durdurdu.

NTV’nin yayına girmemesi üzerine Özel boykot lisesini artırdı: "NTV’ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. NTV’yi izlemiyoruz. NTV’nin yanında Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran’a gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor. Doğuş Grubu’nun araçlarını almayacağız. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise mitingi yayınlamayan kanallara teşekkür etti.

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EŞİT VE ÖZGÜR BİR GELECEK YOLUNDA

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen mitinge başta SOL Parti, DEM Parti, EMEP, TİP, TÖP, olmak üzere birçok siyasi parti, demokratik kitle örgütü, sendika da destek verdi. Mitinge geniş katılım çağrısı yapan SOL Parti, kitlesel kortej halinde ilerlerken, alana “Eşit ve özgür gelecek yolunda hep beraber” pankartıyla yürüdü. KESK “Darbeye hayır, halk iradesi engellenemez”, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası ise “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” pankartlarıyla alana giriş yaptı. EMEP, "Baskılar son bulsun, tüm tutuklular serbest bırakılsın" TİP ise “Zorbalar kalmaz gider” pankartı arkasında alana yürüdü.

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BU HALK İKTİDARINIZDAN BÜYÜKTÜR

Mitingde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı , yapay zekâ ile kendi sesinden dinletildi. İmamoğlu’nun mesajı şu şekilde: "Ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil, gurur duyuyorum. Devletin birçok kurumu tarafından 6 yılda 1300 defa incelenmiş ve hepsinden aklanmış bir belediyenin yöneticisiyim. 23 Mart günü 15.5 milyon yurttaşımızın ortak iradesi ve desteğiyle başlayan sürecin sonunda resmen cumhurbaşkanı adayı oldum. Emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin tüm muhalefet partileriyle tarihi bir dönem yaşayacağız. Mertlik ile namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız.

Gençler, kadınlar ayaktadır. İstedikleri kadar bizi hapse atsınlar. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanı adayı olarak mertçe, dürüstçe yarışacağım. Yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Millet bütün iktidarlardan büyüktür. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."