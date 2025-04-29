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Kazancı Yokuşu’nda ölenler anıldı

Güncel
  • 29.04.2025 05:00
  • Giriş: 29.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 29.04.2025 05:00
Kazancı Yokuşu’nda ölenler anıldı
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

"Kanlı 1 Mayıs" olarak da anılan 1 Mayıs 1977’de, Taksim'de Taksim Kazancı Yokuşu'nda yaşamını yitiren 41 kişi, 78'liler Girişimi tarafından anıldı.

78’liler Girişimi, Kazancı Yokuşu'nda bir araya gelerek “1 Mayıs 1977 Katliamını unutmuyoruz. Protesto ediyoruz” pankartı açtı, 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can basın açıklaması yaptı.

Can, “Arkadaşlarımızın kanları bu meydanda aktı, bu meydanın toprağına, ağacına, yeşiline karıştı. 48 yıllık hesaptır bu. Sorulmadı hâlâ. Adlarına bir anıt bile dikilmedi" dedi.

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