Kazan’daki zirvede Putin ile buluştu

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi için gittiği Rusya’nın Kazan kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Putin, Ankara’da TUSAŞ’a düzenlenen saldırıyı kınayarak Türkiye’ye başsağlığı diledi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Putin, “Rusya-Türkiye ilişkileri iyi komşuluk karakteri taşıyor” dedi.

“Yıllardır tecrübelere dayanarak ilişkilerin geliştiğini” kaydeden Putin, “Ticari konularda her sene daha dinamik gidiyoruz, ticaret hacmimiz artıyor. Stratejik ilişkilerde Türkiye önemli bir partnerimiz, Türkiye’de uluslararası gaz ağının oluşturulması konusunda attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali bunun için örnek bir proje” diye konuştu.