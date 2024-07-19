Kazandığımız haklardan vazgeçmeyeceğiz

Emek Servisi

Büro Emekçileri Sendikası (BES), tasarruf tedbirleri kapsamında kazanılmış haklarının ellerinden alınmasına karşı dün Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı başta olmak üzere 10 ilde SGK önünde eylem yaptı. 10 ilde SGK il, ilçe müdürlükleri ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünden seslenen büro emekçileri, “Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, insanca bir ücret, insanca bir yaşam istiyoruz” dedi.

Ankara’da gerçekleştirilen basın açıklamasında 19-24 Temmuz tarihleri arasında işyerlerinde grev sandığı kuracağımızın ve eğer SGK emekçileri grev kararı alırsa sendikanın bu kararı uygulayacağının duyurusu yapılırken Diyarbakır’da Sur SGM önündeki açıklamada "Tasarruf reçetesi sermayeye verilsin, SGK Emekçilerinin mağduriyeti giderilsin, Gasp edilen ikramiyeler ve fazla mesai ücretleri derhal ödensin! Servis hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz!" dendi.

Samsun SGK İl Müdürlüğü önünde gerçekleştiren açıklamada ise “Kamu emekçilerinin mevcut koşullarda geçinemediği açıktır. Tasarruf yapılacaksa hiç üretmeden ülkenin bütçesini hortumlayanlardan, rant çetelerinden yapılmalıdır” ifadeleri yer aldı.