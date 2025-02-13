Kazanhan davasında adalet 10 yıldır yerini bulmadı

Haber Merkezi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ı katleden özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez, 1 yıldır yakalanmadı. 2015’te Kazanhan’ın katledilmesine ilişkin devam eden yargılamada mahkeme, yeniden sanığın yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmada, baba Mehmet Emin Kazanhan sanık polisin bir an önce yakalanması talebinde bulunarak "Ne gerekiyorsa bir an önce yapılmasını, failin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Ayşe Kazanhan ise, adaletin yıllardır sağlanmadığını ifade ederek, "10 yıldır adalet yerini bulmadı. Her duruşmada bize ‘Bulunacak’ diyorsunuz, ama aramadığınız için bulamıyorsunuz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ben katledilen bir çocuğun annesi olarak failin ailesinin HTS kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Bu failin bir ailesi var. Mutlaka ailesi irtibata geçiyordur" ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.