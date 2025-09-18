Kazanhan’ın annesi: Katili mi saklıyorsunuz?

Haber Merkezi

Oğlu Nihat Kazanhan’ı katleden polis Nurbaki Göçmez’in 2 yıl 7 aydır yakalanmamasına görülen duruşmada tepki gösteren Kazanhan’ın annesi Ayşe Kazanhan, "Bu kişi nerede, siz mi saklıyorsunuz?" diye sordu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015’te 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı katleden ve 2 yıl 7 aydır kırmızı bültenle aranan özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez’in yeniden yargılandığı davanın 13’üncü duruşması görüldü.

Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, söz verilen Nihat Kazanhan’ın annesi Ayşe Kazanhan, "Bu kişi nerede, siz mi saklıyorsunuz? Bu kişi neden bulunmuyor? Devlet nerede olduğunu biliyor. Oğlum Kürt olduğu için katledildi. Devlet katili koruyor ve saklıyor. Katil yakalansın. Binlerce kişi cezaevlerinde suçsuz yatıyor benim oğlumu öldüren dışarıda geziyor" diye konuştu.

Mahkeme sanık polis Mehmet Nuri Göçmez’in HTS kayıtlarında tespit edilen telefonu numarasını kullandığı tespit edilen Serkan isimli kişi hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Mahkeme heyeti, sanık polis Mehmet Nurbaki Göçmez hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararının infazının beklemesine, sanık polis Göçmez adına kayıtlı telefon numarasının son bir yıllık HTS kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.