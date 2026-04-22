Kazanılan haklar geri verilmeyecek

Metin YETİM

İstanbul Şişli Belediyesi’nde çalışan kamu emekçileri ile belediye yönetimi arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sonuçsuz kalması, belediye önünde protesto edildi.

Belediye çalışanlarının yaşadıkları hak gaspına karşı başlattıkları mücadeleyi değerlendiren Tüm Bel-Sen İstanbul 2 No’lu İşyeri Baş Temsilcisi İsa Yağbasanlı, ‘‘Toplu iş sözleşmesi masası kayyım idarisinin heyeti tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Masada olmamızı beyan etmemize rağmen yönetim bizim tüm idari, mali ve sosyal haklarımızı kesti. Emekçileri, en düşük 35-40 bin lira arasından bir ücretten mahrum edilmiş oldu. Kaybettiğimiz haklar Fatma Girik döneminden beri Şişli Belediyesi çalışanlarının mücadelesiyle adım adım kazanılmış haklar. 35 yıllık bir mücadelenin ürünü olan haklarımız bir anda feshedildi. İşveren heyetinden talebimiz TİS masasına geri dönülmesi ve maaşlarımızdan kesilen 35-40 bandındaki kesintinin geri verilmesidir. İnsanların kredi borçların ve geçim sıkıntılarının olduğu bu dönemde bu kesintiler bizleri zor durumda bıraktı. Arkadaşlarımız bizlere her ay kiralarını ödeyemediğini, borçlarını ödeyemediklerini ve eksiye düştüklerini iletiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir’’ dedi.

GEREKİRSE GREVE GİDİLİR

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hüsniye Arapoğlu toplu iş sözleşmesinin sendikal bir hak olduğunu, Şişli Belediyesi’nin ülke tarihinde ilk toplu sözleşmeyi yapan belediyelerden biri olduğunu hatırlatarak şu şekilde konuştu: ‘‘Şişli Belediyesi’ndeki kayyım yönetimine rağmen Aralık ayında toplu iş sözleşmesi yenilemek için masaya oturduk. Bir teklifle geldiler, içerisinde hiçbir sosyal ve yan hak olmayan hükümetin verdiği tavan tutarı teklif ettiler. Bizler yerel yönetimlerde yapılan toplu sözleşmelere de herhangi bir tavanın, sınırın konulmasını istemiyoruz. Her belediye yönetimi bu toplu sözleşmeleri kendi bütçesine göre ayarlayabilir. Fakat bunu gerçekleştiren belediyelere merkezim hükümet tarafından sürekli zimmetler suç duyurularında bulunuluyor. Tekrar onlarla masaya oturmak istiyoruz. Şimdiye kadar basın açıklamaları ve oturma eylemleri yaptık. Artık emekten gelen gücümüzü kullanarak iş yavaşlatma ve grev hakkımızı kullanacağız.’’