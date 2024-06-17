Kazanılmış haklar hedefte

POLİTİKA SERVİSİ

Meclis’e gelmesi beklenen 9. Yargı Paketi’nde yer alan “kadının soyadı” düzenlemesine tepki gösteren DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl, “Yasal olarak kazanılmış haklar düzenlemelerle gasp ediliyor” dedi.

Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören 9. Yargı Paketi'ne dönük tepkiler ve geri çekilmesi çağrıları devam ediyor.

Tepkiler üzerine ‘‘etki ajanlığı’’ düzenlemesi paketten çıkarılırken, tepkilerin odağındaki bir diğer düzenleme ise kadınların soyadı hakkına ilişkin değişiklik. Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesinde yer alan “Kadının soyadı” düzenlemesinde yapılacak değişiklik ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak. Anayasa Mahkemesi (AYM), 22 Şubat 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararı ile Medeni Kanunu'nun "Evlenen kadının kocasının soyadını alacağı, ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamayacağı"nı öngören 187. maddesinin birinci cümlesini iptal ederek, TBMM’ye “kadın erkek eşitliğine uygun yeni bir düzenleme" yapılması için 9 ay süre verdi. Ancak Meclis 28 Ocak’ta dolan süreye rağmen herhangi bir düzenlemeye gitmediği gibi konuyla ilgili düzenleme 9’uncu Yargı Paketi’nde yer aldı.

MA’da yer alan habere göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl, önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AYM’nin iptal kararının kazanılmış bir hak olduğunu belirten Özbingöl, “Eski kanun maddesi yeni bir kanun maddesiymiş gibi, üstelik iptal kararı doğrultusunda hiç bir düzenleme yapılmaksızın yeni bir düzenlemeymiş gibi karşımıza çıkarılıyor” diye belirtti. Politika Servisi