Kazanılmış haklar hutbe tanımaz

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos’ta yayımladığı cuma hutbesinde “kız çocuklarının mirasta Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmamasının kul hakkı olduğu” ifadelerine tepkiler sürüyor.

Her yayımladığı hutbe ile kadınların giyim kuşamından, yurttaşların sosyal yaşamına dek yayımladığı hutbelerle saldıran Diyanet’e karşı sendikalar ve barolar açıklama yapmaya devam ediyor.

Diyanetin son zamanlardaki hutbeleriyle kadınların yaşam haklarına saldırdığını, Anayasa’yı yok sayan bir düzenin taşlarını döşemeye çalıştığını söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Kadın Sekreterliği’nin yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı’nın hisseli miras paylaşımlarında ‘arabuluculuk’ yöntemi kisvesi altında kadınları daha az pay almaya ikna etme hevesi, Diyanet’in cuma hutbeleriyle desteklenmektedir. Bu sadece dinî bir yorum değil, laik hukuk düzenine ve kadınların yıllardır süren eşitlik mücadelesine doğrudan saldırıdır” denildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, eşit miras hakkının Medeni Kanun ile güvence altına alındığını anımsatıldı. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Bu gerici ve bağnaz zihniyetin hayalini kurduğu toplum düzenine teslim olmayacağız. Haklarımızdan da laiklikten de vazgeçmiyoruz. Halkın vergileriyle lüks yaşam süren, kendi deyimiyle ‘kul hakkı’ yiyen, kadın düşmanı Diyanet kapatılsın! Kadınlar yarım mirasa da yarım yaşama da razı değildir. Kadınlar, gerici her türlü adımı geri püskürtecek güce ve iradeye sahiptir.”

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından yapılan açıklamada ise “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti midir yoksa bir din devleti mi?” diye soruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye Cumhuriyeti devleti, kendi iç hukukunu ve imzaladığı uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak, toplumda erkek egemen bir algıyı beslemeyi sürdürüyor. Son olarak Medeni Kanun hükümlerini yok sayarak kadınların miras hakkının erkeklerden yarı yarıya az olması gerektiğini savunan hutbe kabul edilemezdir. Bu söylem, kadına yönelik şiddeti ‘meşru bir gerekçeye’ dönüştürme potansiyeli taşımakta ve toplumun geniş kesimlerini etkileme riski nedeniyle son derece tehlikelidir.”

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada ise, “Diyanet’i uyarıyoruz, Türkiye şeriatla yönetilen bir ülke değildir” ifadeleri kullanıldı.