Kazanım yol açtı

Emek Servisi

Ülkedeki ekonomik kriz günden güne derinleşirken işçi ve emekçilerin içine sıkıştığı darboğazın boyutu da git gide artıyor. AKP iktidarı, krizin faturasını emekçi halka kestiği gibi çalışanların sahip olduğu sosyal hakları da doğrudan hedef alıyor. İşçi ve emekçilerin hâlihazırda açlık sınırının dahi altında kalan ücretleri günden güne erirken sahip oldukları sosyal haklar da tırpanlanıyor.

Çoğu işyerinde işçilerin insanca yaşama uygun bir ücret talebi kulak arkası ediliyor, sendikal özgürlükler tanınmıyor, toplu sözleşme masasına oturulmuyor, iş bırakan çalışanlar işten çıkarılıyor. İşverenlerin hak gasplarına karşı yan yana gelerek seslerini yükselten emekçiler, karşılarında bu kez de kolluk kuvvetlerini buluyor. Bütün bu tablonun içerisinde yine de mücadele edip alın terleri için direnmekten vazgeçmeyenler ise kazanıyor, kazandıkça da bir diğer mücadelenin kapısını aralıyor.

Yalnızca son birkaç hafta içerisinde farklı işkollarından pek çok işçi, çeşitli kazanımlar elde etti. Kazanım haberleri ardı ardına gelirken İstanbul’dan Antep’e, İzmir’den Antalya’ya yurdun birçok ilinde de “Bu böyle gitmez” diyen başkaldırılar yaşandı.

DİRENİŞ KAZANIM GETİRDİ

CARREFOURSA

İstanbul Esenyurt’taki CarrefourSA deposunda çalışan işçilerin ücretlerde iyileştirme talebiyle başlattıkları eylemler, 28 Ağustos’ta kazanımla sonuçlandı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, 11 Ağustos’ta ücretlerde iyileştirme talebiyle iş bırakmalarının ardından işten çıkarılmış, 6 işçinin işten çıkarılmasının ardından tüm depo greve çıkma kararı almıştı. İşten çıkarılan işçilerin işe iadesi ve ücretlere zam talebiyle süren eylemlerle Esenyurt’taki depoyla da sınırlı kalmamış, işçiler yeri gelince Sabanı Holding’in ve Hacı Sabancı’nın yalısının önüne gitmiş, CarrefourSA’nın çoğu marketinde de protestolar düzenlemişti. En son İstanbul Zeytinburnu’ndaki Olivium alışveriş merkezinde polisler tarafından darbedilerek gözaltına alınan ve gözaltı esnasında kendilerine “Size Sabancı’nın selamını getirdik” denilen işçilerin mücadelesi, 28 Ağustos’ta kazanım getirdi. Direniş, yalnızca Esenyurt’taki depodaki işçiler için değil, CarrefourSA bünyesindeki tüm çalışanlara yüzde 10 zam kazandırdı.

GETİR

İstanbul Arnavutköy’deki Getir deposunda Dinçer Lojistik bünyesinde çalışırken maaşların iyileştirilmesi, yemek şirketinin değiştirilmesi ve işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) kurallarının hayata geçirilmesi talepleriyle iş bırakan 50 işçinin tüm talepleri kabul edildi. 19 bin 90 lira olan ücretlerinin yan haklarla birlikte 27 bin liraya çıkarılmasını talep eden işçilerin mücadelesi, 28 Ağustos’ta 3 gündür süren eylemlerin ardından zaferle sonuçlandı. Ücret zammının yanı sıra bundan böyle depoda İSİG kurallarına eksiksiz uyulacak, hijyen koşullarını sağlamayan yemek şirketi ile anlaşma sona erdirilecek, taşeron firmada çalışanlar kadroya geçirilecek, işten çıkarılanlar işe iade edilecek ve maaşlar gecikmeden yatırılacak.

Arnavutköy’deki kazanımın yanı sıra Kocaeli Dilovası’nda bulunan Getir deposunda da işçiler zafer elde etti. Dilovası depo işçileri, iş arkadaşlarının kazanımının ardından aynı hakların kendilerine de uygulanması talebiyle iş bıraktı. Grev 4 saat içerisinde kazanım getirdi, Dilovası’ndaki işçiler de aynı hakları elde etti.

POLONEZ

Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan Polonez işçilerinin, 17 Temmuz’dan bu yana süren direnişi, çeşitli kazanımlar getirmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 146 işçinin patron tarafından sendikal baskıya uğradığına karar vererek 27 Ağustos’ta firmaya 2 milyon 9 bin 560 lira idari para cezası kesti.

Bakanlığın kestiği cezanın yanı sıra fast-food firması Domino’s, bundan böyle Polonez’den işlenmiş et ürünü almayacağını açıkladı. Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Domino’s’un kararına ilişkin şunları söyledi: “Sendikalaşmadan dolayı bu işçiler geri alınana kadar, bu sorun çözülene kadar Domino’s Pizza, Polonez’den ürün almayacağını açıkladı. Biz birlikte hareket edersek, birlikte bu mücadeleye verirsek kazanamayacağımız hiçbir şey yoktur. Şimdi Domino’s’u ekarte ettik. Sıra Metro’da, Migros’ta, CarrefourSA’da.”

KAZANANA DEK MÜCADELEYE DEVAM

FERNAS MADEN

Manisa’nın Soma ilçesindeki Fernas Madencilik’te sendika üyesi olmalarının ardından işten çıkarılan madencilerin mücadelesi yarın ilk haftasını dolduracak. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun Fernas Grup’a bağlı maden işletmesinde Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olan 7 işçi işten çıkarılmış, ardından aynı madende çalışan 70 madenci eylem yapmaya başlamıştı. 25 Ağustos’tan bu yana sendikal hakları için mücadele eden madenciler, dün bir kez daha kolluk engeliyle karşılaştı. Maden önünde direnen madencilere desteğe gelmeye çalışan ailelerin önü jandarma ekiplerince kesildi, madene giden yol kapatıldı. İşten atılan madenci Durmuş Olgunsoy, jandarmanın yolu kapatmasına “Devletin zenginin değil bizim yanımızda olması lazım. Maden sahibi AKP’li Ferhat Nasıroğlu arayınca neler yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Madenciler ve ailelerinden toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: BirGün

SARAR

29 kentteki 69 Sarar mağazasında grev devam ediyor. Öz Büro-İş üyesi 400 işçi, işverenin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sonuçsuz bırakması sonucu 29 Ağustos’ta greve çıktı. 20 Mart’tan bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 8’inci ayında grev kararı alan işçiler, sözleşme imzalanana dek iş bırakacak.

MKB RONDO

İstanbul Tuzla’daki MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj işyerinde işçiler, 28 Ağustos’tan bu yana grevde. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Selüloz İş Sendikası’nın yüzde 80 ücret zammına talebine karşılık işverenin yüzde 45 teklif etmesinin ardından greve çıkan işçiler, “Kazanana dek mücadeleye devam” dedi.

MERSEN

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçilerin Kocaeli’nde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mersen’deki grevi bugün 135’inci gününde. Mersen işçilerinin talebi gasbedilen toplu iş sözleşmesi haklarının tanınması.

BEFESA SILVERMET

Hatay İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Befesa Silvermet işyerindeki grev 36’ıncı gününü geride bıraktı. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, ücretlerine yüzde 81 oranında zam yapılmasını talep ediyor.

AKCANLAR

Antep’teki Akcanlar Tekstil’de 17 Ağustos’ta iş bıraktıkları için işten çıkarılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler direnmeye devam ediyor. Tekstil işçilerinin talebi vergi kesintilerinde düzenlemeye gidilmesi, pazar günü tatilini ortadan kaldıran ‘7’li sistem’ uygulamasından vazgeçilmesi ve işe iade edilmeleri. Talepleri için mücadele eden işçiler, dün direnişlerinin 17’nci gününde patrona ait Grand Otel önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Polis ablukası altında gerçekleşen eylemde işçiler, “7’li sistem kararından derhal vazgeçin. İşten atılan bütün işçileri geri alın. Taleplerimiz kabul edilene kadar her gün burada olacağız. Gerekirse süresiz oturma eylemi başlatacağız” dedi. İşçiler, 28 Ağustos’ta da polis tarafından darbedilerek gözaltına alınmıştı.

TOKİ ADIYAMAN

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki TOKİ inşaatında taşeron firmaya bağlı olarak çalışan inşaat işçileri, önceki gün jandarma eşliğinde şantiyeden çıkarıldı. TOKİ’nin Gölbaşı’ndaki inşaatında çalışan işçileri şantiyede yemeklerin pişirilmeden verilmesine karşı eyleme geçmiş, yemekhanedeki masa ve sandalyeleri fırlatmıştı. Daha sonra iki aydır alamadıkları ücretlerini işverenden isteyen inşaat işçileri, aynı günün akşamında işverenin şikâyeti üzerine jandarma tarafından şantiyeden çıkarıldı.