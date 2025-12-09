Kazanımlar özelleştirmeyle eridi

AKP’nin hoyrat özelleştirme politikaları nedeniyle halkın birikimiyle oluşan varlıklar adeta yerle bir oldu. Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği ve Sümer Holding, özelleştirmeden en çok zarar gören kurumlar arasında yer aldı.

Özelleştirmelerin ardından Sümer Holding, 2025 itibarıyla bitme noktasına geldi. Arazisinin büyük bölümünü tahsisler nedeniyle kaybeden Atatürk Orman Çiftliği’nin ise mali dengesi bozuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu İşletmeleri Raporu, Sümer Holding ve AOÇ’nin içinde bulunduğu mali çıkmazı gözler önüne serdi.

SÜMER BİTME NOKTASINDA

Anavatan Partisi’nin 1987 yılında özelleştirme kapsamına aldığı Sümer Holding’in özelleştirme adımları, AKP hükümetleri döneminde atıldı. 11 Temmuz 1933’te Sümerbank adıyla kurulan Holding’in özelleştirilmesi kapsamında 2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satıldı ya da kapatıldı.

Türkiye sanayileşmesinin öncülerinden olan kuruluşun 2024 yılı sonu itibarıyla personel sayısı 131’e kadar düştü. Özelleştirme işlemleri devam eden Sümer Holding’in 2023 yılının sonunda 116,3 milyon TL olan zararı, 2024 yılının sonunda 237 milyon TL’ye çıktı.

Benzer tablo AOÇ’de de yaşandı. AOÇ arazilerinin yarısına yakını tahsislerle talan edilirken büyük bölümü de kamu ile özel kişilere kiralandı. Yaşanan büyük arazi kayıplarının yanı sıra Atatürk mirası olan kurum, tahsil edilemeyen kiralar nedeniyle de ekonomik çıkmaza girdi. 2024’e 54,3 milyon TL kâr ile başlayan AOÇ’nin, 2024 yılının sonunda 35,2 milyon TL zarar ettiği belirlendi.