Kazanın nedeni kara kutuda gizli

Haber Merkezi

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 uçağının Azerbaycan'dan dönerken Gürcistan'da düşmesinin arama kurtarma çalışmaları dün de devam ederken uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin yaşamını yitirmesine sebep olan kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken bulunan kara kutunun yaşananlara ışık tutması bekleniyor.

Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

NAAŞLAR ÇIKARILDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 19 askerin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Erdoğan, diğer askerin naaşı için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti. Kazada yaşamını yitiren askerlerin kimlikleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Uzman Çavuş Emre Sayın, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Başçavuş Burak Özkan, Uzman Çavuş Cem Dolapçı, Başçavuş Ramazan Yağız, Başçavuş Akın Karakuş kazada hayatını kaybetti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FARKLI BİR ROTA İZLEDİ

Flight Radar verilerine göre “TUAF543” çağrı koduyla Azerbaycan’ın Gence Havalimanı’ndan kalkan uçak, kalkışın ardından kuzeydoğu istikametine yöneldi. Batı yönüne dönmesi beklenen uçak, önce Mingeçevir Baraj Gölü üzerinden geçti, ardından 15 bin feet yükseklikteyken kuzeybatı rotasına girdi. Ardından batı yönüne dönen uçak ile kalkışından 27 dakika sonra, 24 bin feet yükseklikte bağlantı tamamen kesildi.

Uçağın, Ermenistan hava sahasından uzak duracak şekilde bir rota çizdiği ifade edildi. Gürcistan Hava Navigasyon İdaresi, uçağın hava sahalarına girişinden birkaç dakika sonra radardan kaybolduğunu, acil durum sinyali gönderilmediğini açıkladı.

2010 YILINDA ALINDI

Lockheed Martin firmasına ait C-130 Hercules uçağı, 1968 yılında üretildi. Flight Radar’da yer alan bilgilere göre söz konusu uçak Mart 20104’te Türk Hava Kuvvetleri’ne dahil edilene dek Suudi Arabistan Krallığı filosuna aitti. Bu uçaklar için Türkiye'nin modernizasyon sürecinde olduğu ifade edilirken kazanın yaşandığı uçak da modernize edilmişti.

19 TANESİ ENVANTERDE

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 1964-1991 yılları arasında iki farklı modelde toplam 13 adet C-130 uçağı girdi, günümüzde ise hâlâ 19 adet C-130B ve C-130E uçağı bulunuyor.

Türkiye, 2010 yılında acil ihtiyaç kapsamında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinden hizmet dışına çıkarılan altı adet C-130E nakliye uçağı daha satın aldı. Kayseri'deki 222'nci Filo Komutanlığı'na bağlı görev yapan uçaklar altı yılda bir bakımdan geçirilirken modernizasyondan geçirilen söz konusu uçakların 2040 yılına dek kadar kullanılması hedefleniyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, ekim ayında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden 12 adet C-130J Super Hercules uçağı tedarik edileceğini açıklamıştı.

***

BİRÇOK KAZADA ADI GEÇTİ

Lockheed Martin firmasına ait C-130 serileri, üretildikleri 1950'li yılından bu yana birçok kazaya karıştı. Bunların bazıları şöyle:

13 Nisan 1982: Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait C-130H Hercules uçağı, Erzurum Havalimanı'ndan İncirlik Hava Üssü'ne yapılan bir tedarik uçuşu sırasında düştü. Uçakta bulunan 27 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

2014: Cezayir Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı düştü. Bu kazada uçakta bulunan 78 kişiden sadece 1 kişi sağ kurtuldu.

21 Eylül 2024: Mısır Hava Kuvvetleri’ne ait C-130H tipi Fayyum yakınlarındaki Kawm Awshim bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçakta bulunan 7 kişiden 6’sı hayatını kaybetti.

4 Temmuz 2021: Filipinler Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 uçağı iniş sırasında düştü. Uçaktaki 50 kişi ile karadaki 3 kişi hayatını kaybetti.