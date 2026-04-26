Kazanmadan dönmek yok!

EMEK SERVİSİ

Emeklerini hakkını almak için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen ve burada eylemlerine devam eden SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 14’üncü, açlık grevlerinin 6’ncı gününde dün yine Kurtuluş Parkı’ndaydı.

Yurttaşların destek ve dayanışması ile direnişlerini sürdüren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden İş) örgütlü madenciler, yarın Enerji Bakanlığı’nın kapısına dayanacaklarını duyurdu. Madencilerle dayanışma için dün İstanbul, Bolu, Muğla, Gebze, Tokat, Soma’!da eylemler gerçekleştirildi.

Kurtuluş Parkı’nda açlıkla nöbet tutan madenciler, yaşadıklarını anlattı. Maden işçisi Satı Kaynak, içerideki bütün haklarını alabilmek için direndiklerini hatırlatarak "Ev sahibine var 80 bin lira kira borcum. Yakınımdaki markete var 70 bin lira kira borcum, bunlar benim en temel gerçeğim. Doğalgazı saymıyorum. Su da bu arada eşimin adına ona da haciz geldi. Böyle bir yaşantının içerisindeyiz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

‘BABA OYUNCAĞIMI SATALIM, PARA YAP’

Kaynak, epilepsi hastası bir çocuğu olduğunu belirterek "Onun için buradayım. Dün akşam hastanede nöbet geçirmiş. Eşim de hasta. O da bitkin bir durumda. Görün, ben iki hastayı burada bırakıp geldim. Niye geleyim? Niye? Her ay ben maaşımı alsam düzenli böyle bir sıkıntılarımız olmasa işimize gelip gitsek daha iyi değil mi? İyi. Benim hafta tatilim yok. Niye? Maaş alamadığım için. Bana devletin sağlamış olduğu yeraltı personeli olduğum için 2 gün hafta tatili var. Hafta tatilinde dışarıda ek işlere gidiyorum. Ya tarım zamanında tarlaya giderim ya hayvan yemi dağıtmaya giderim, yemcilik yaparım ya da bir restoranda garsonluk yaparım. Bir günümü çocuğumla geçiremem. Bir dinlencem yok. Ben bunların son bulunması için, bütün haklarımızı alabilmek için hepimiz buradayız. Çocuğum epilepsi hastası olduğu için de zeka geriliği yaşıyor. Konuşamıyor ve 7 yaşında bu çocuğun aklı şuna çalıştı: Ben yürüyerek Ayaş’a geldiğimde ‘Baba oyuncağımı satayım, gel’ dedi. ‘Para yap’ dedi. Benim çocuğumun buna aklı çalışıyor da bu şirketin bana maaş vermeye aklı yetmiyor mu" diye sordu.

Emekli madenci Coşkun Gençoğlu da haklarının tümünü alana kadar ayrılmayacaklarını ve açlık grevinden vazgeçmeyeceklerini belirterek "Ben maden emeklisiyim. Bu şirketten emekli oldum, yaklaşık 3,5 yıl oldu. Ben tazminatımı alamadım. Tazminatımı ve bütün haklarımı almadan kesinlikle buradan gitmek istemiyorum. Bakanlık açıklama yaptı, daha haklarımız yatmadı. Şirket açıklama yapmış ama hepsi yalan. Yatan o para üçte bir bile değil. Bütün haklarımızı almadan dönmeyeceğiz kararlıyız" ifadelerini kullandı.

HEKİMLERDEN MADENCİLERE MUAYENELİ DAYANIŞMA

Ankara Tabip Odası (ATO), açlık grevindeki madencileri ziyaret ve muayene etti. ATO Yönetim Kurulu, Asistan Hekim Komisyonu ve üye hekimler, Kurtuluş Parkı’nda madencilerin sağlık durumlarını takip etti. ATO’dan yapılan açıklamada "Maden işçilerinin sağlık durumlarını takip ediyoruz. Emeğin, yaşamın, insan onurunun ve işçi sağlığının savunulması için dayanışmayı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

DİSK’E BAĞLI 11 SENDİKA BUGÜN ZİYARET EDECEK

DİSK Genel Merkezi’nden Kurtuluş Parkı’nda nöbet tutan madencilere herhangi bir ziyaret henüz gerçekleşmezken Konfederasyona bağlı 11 sendika bugün dayanışma için madencilerle bir arada olacaklarını açıkladı. “Doruk Maden işçileri kazanırsa emekçiler kazanır!” diyen sendikalar, madencilerin direnişini büyütmek için bugün saat 13.00’te madencilerin nöbetlerini sürdürdüğü Kurtuluş Parkı’nda buluşma çağrısı yaptı. Birleşik Metal-İş, BTO-Sen, Dev Yapı-İş, DİSK Basın-İş, Enerji-Sen, Güvenlik-Sen, Limter-İş, Nakliyat-İş, Sine-Sen, Sosyal-İş, ve Tümka-İş, Kurtuluş Parkı’nda madenciyle bir araya gelecek. İşçilerin en temel hakkı için sokaklara çıkmak zorunda kalmasının Soma Katliamı’ndan bu yana düzenin değişmediğini gösterdiğini söyleyen sendikalar, yer altında ölümle burun buruna çalışan işçilerin yer üstünde açlıkla terbiye edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek “Bugün yapılması gereken nettir; Bu mücadeleyi sahiplenmek, büyütmek ve yalnız bırakmamaktır” ifadelerini kullandı.