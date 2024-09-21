'Kazara ateşlendi' iddiası: Ankara'da çobanlık yapan yabancı asıllı kişi öldü

Ankara'da Afganistan asıllı E.S. (23), iddiaya göre arkadaşının kullandığı tabancanın 'kazayla ateşlenmesi' nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Çobanlık yaptığı belirtilen Afganistan asıllı 2 arkadaştan H.H'nin (23) iddiaya göre 'kazara ateşlediği' tabancadan çıkan kurşun E.S'ye isabet etti.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.S.'nin cesedi yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. H.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.