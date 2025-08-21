Kazaya karışan Ferrari futbolcuya satıldı

Kaza görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan Ferrari marka araç satıldı.

2012 model kırmızı “Ferrari 458 Italia”, geçen günlerde tamir edilmek üzere test amaçlı olarak kullanılırken E-5 karayolunda kazaya karışmıştı.

Aracı kaza sırasında kullanan Hakan Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu.

Yılmaz, aracın futbolcu Sercan Türk’e satıldığını açıkladı.

Son olarak Süper Amatör Lig’de mücadele eden Bakırköyspor’da top koşturan 34 yaşındaki Türk’ün, aracı tamir ettireceği öğrenildi.

Ferrari’nin satış bedeli ise açıklanmadı.

Bu modelin ikinci elde satış bedelinin 15-20 milyon TL arası olduğu tahmin ediliyor.

Ancak araçta ciddi hasar var. Yılmaz aracın geçmişte de hasar aldığını, şase ve podyelerinde hasar bulunduğunu, kazada aracın eski sorunlarından dolayı fazla hasar aldığını ifade etmişti.