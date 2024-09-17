Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: Anayasal hakkımızı savunmayı sürdüreceğiz

HABER MERKEZİ

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin 20 Haziran 2023’te Kazdağı Ekofestivali’nin Bayramiç Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasını protesto eden beş yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın ilk duruşması dün görüldü.

'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlamasıyla açılan davanın Bayramiç Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme, açıklama yapılan Bayramiç Kaymakamlığı önündeki alanın kaymakamlığın eklentisi olup olmadığının araştırılması için keşif kararı verdi.

Mahkeme duruşmayı 5 Kasım’a erteledi.

Duruşmanın ardından adliye binası önünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaptığımız savunmada, basın açıklamasının en temel haklarımızdan birisi olduğunu ve yaptığımız eylemin muhalefet teşkil etmediğini belirttik. Daha önce de kamu kurumları önünde çok kez basın açıklaması yaptığımızı, diğer sivil toplum örgütleri ve kurumlarında benzer eylemler gerçekleştirdiklerini ve herhangi bir kovuşturmaya maruz kalmadığımızı belirttik ve beraatımızı istedik. Hakkımızda açılan davalarla, suç duyuruları, baskılar, itibarsızlaştırmalar bizleri yıldıramaz ve mücadelemizden alıkoyamaz. Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”