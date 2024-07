Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: Mücadeleye devam edeceğiz

Kazdağları’nda mücadele devam ediyor. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, bölgede Cengiz Holding ve Nurol Holding’in projelerine karşı açtıkları davayı kaybetti. Dernek, kararların iptali için temyiz ederek Danıştay’a başvuracaklarını duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Bu kararlarla holdinglerin çıkarları için, Kazdağları’nda yaşayan insanların, kurdun, kuşun, sincabın, karacanın ve daha nice canlının yaşamı bir kez daha hiçe sayılmıştır. Her iki kararda da mahkeme oy birliği ile karar verememiştir. Her iki davada da üç kişilik heyette birer hakim ret oyu vermiştir. Aleyhimize oy kullanan hakimlerin bilimi, doğruları, hak ve hukuku gözetmedikleri aşikardır. Anayasal haklarımızı kullanarak her iki kararı temyiz edeceğiz ve kararların iptali için Danıştay’a dilekçelerimizi vereceğiz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cengiz Holding tarafından Çanakkale Hacıbekirler köyünde ‘‘Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi’’ projesine çevresel etki değerlendirme(ÇED) olumlu’ kararı verdi.

Bakanlık aynı zamanda Nurol Holding (TÜMAD Madencilik) tarafından Çanakkale’nin Şahinli köyünde “Altın, Gümüş Madeni Ocağı Kapasite Artışı” projesine de ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ise projelere verilen kararlara karşı dava açtı. Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından iki dava da derneğin aleyhine sonuçlandı.