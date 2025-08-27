Kazdağı Ekofestivali 6 yıl aradan sonra dönüyor

Kazdağı Ekofestivali, altı yıllık aranın ardından yeniden düzenleniyor. En son 2019’da düzenlenebilen festival bu yıl 27–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Edremit’te gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Olcay Çiftliği’nin elli dönümlük ormanlık alanında çam ağaçlarının gölgesinde çadırlarını kuracak. Bu yılın sloganı “Binbir Çiçek Binbir Kuş, Binbir Çeşit, Binbir Düş” olarak belirlendi. Festival boyunca Kazdağları’nın ekosistemdeki rolü, biyolojik ve tarımsal çeşitliliği, çevre sağlığına etkileri ve doğa tahribatına karşı mücadele yöntemleri ele alınacak.

Programda yoga ve qigong gibi etkinliklerle güne başlanacak, ekosistem tanıma turlarıyla çevre incelenecek. Katılımcılar seramik, ekoprint, çarpana, ekmek ve sabun yapımı, aromaterapi, doğal parfüm, samba ritm, zeybek, şiddetsizlik ve aktif umut gibi farklı başlıklarda atölyelere katılabilecek. Ayrıca şiir atölyesi, kitap söyleşileri ve “edebiyatta doğa” etkinlikleri de festivalde yer alacak. Bu yıl çocuklara ayrılan özel sokakta gün boyu atölyeler ve oyunlar düzenlenecek. Akşamları ise müzik etkinlikleriyle festival alanı şenlenecek.

Yıllar sonra tekrardan gerçekleşecek festivale ilişkin heyecanını vurgulayan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, BirGün’e şunları aktardı: “Çok önem verdiğimiz bir festivali yeniden gerçekleştireceğiz. Bundan sonra bir kesintiye uğramadan devam etmesini arzuluyoruz. Doğada, dijital ortamdan uzak keyifli bir süre yaşıyoruz hep beraber. Bizim için de çok iyi oluyor, yeni ilişkiler kuruyoruz. Fikirlerimizi paylaşıyoruz, gelenlerden çok şey öğreniyoruz.”