Kazdağları Cengiz’e karşı ayakta

Kazdağları’nda Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni projesine karşı mücadele sürüyor. Çanakkale Bayramiç’te bir araya gelen yaşam savunucuları, yargı kararlarına rağmen devam eden maden faaliyetlerine tepki gösterdi. Yurttaşlar, işletme ruhsatının iptal edilmesini talep etti.

Kazdağları Ekoloji Platformu’nun çağrısıyla Çanakkale ve Körfez’den gelen yaşam savunucuları, Bayramiç Adliyesi önünde bir araya geldi. İlk olarak, Hacıbekirli köylü kadınların açtığı “işletme ruhsatı iptali” davasına ilişkin Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’ne müdahillik dilekçeleri sunuldu. Daha sonra da Bayramiç Savcılığı tarafından yürütülmekte olan “kapsamlı suç duyurusu” dosyasına toplu dilekçe verilerek yeni beyan ve deliller eklendi.

SU VARLIKLARINA EL KONULDU

Dilekçelerin teslim edilmesi sonrası Bayramiç Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan okudu. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ruhsat sahasında yürütülen faaliyetler ivedilikle durdurulmalıdır. Hukuka aykırı şekilde düzenlenen ve yargı kararlarına aykırı olan tüm işletme izinleri derhal iptal edilmelidir. Mahkeme kararlarının etkisizleştirilmesine yol açan idari uygulamalara son verilmelidir. Kamu yararını ve yaşam hakkını esas alan etkin denetim ve yaptırım mekanizmaları işletilmelidir. Kapsamlı suç duyurumuz ivedilikle değerlendirilmelidir. Şikâyetçi olunan idarelerce verilen ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararları iptal edilmelidir. Ruhsat iptalini gerektiren koşullar açıkça oluşmuştur. Bu nedenle maden işletme ruhsatı iptal edilmelidir. Proje kapsamında orman alanları yok edilmiş, köylülerin tarlaları kamulaştırılarak ellerinden alınmıştır. Kocabaş Çayı ile Hacıbekirler 1 ve 2 göletleri şirkete tahsis edilerek su varlıklarına el konulmuştur. Hukukun üstünlüğü, çevrenin korunması ve yaşam hakkı sağlanana kadar mücadelemiz sürecektir."

NE OLMUŞTU?

Kazdağları’nda ekolojik yıkıma yol açacağı belirtilen Halilağa Bakır Madeni projesine karşı yürütülen hukuk mücadelesinde önemli bir kazanım elde edilmişti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan tarafından açılan dava sonucunda, Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni için verilen işletme izni iptal edilmişti.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, işletme izninin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilen alanın dışına taşacak şekilde düzenlendiğini tespit etti. Mahkeme, işlemi hukuka aykırı buldu. Kararda, maden işletme izni verilebilmesi için gerekli izinlerden birinin ÇED izni olduğu vurgulandı.

ÇED süreci tamamlanmamış alanlar için maden işletme izni verilmesinin mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. İşletme izninin, çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulan alanın dışına taşamayacağı kaydedildi. Ayrıca ruhsatı düzenleyen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün işlemleri de değerlendirildi. ÇED sürecinde verilen taahhütlere aykırı davranılması halinde idari yaptırım uygulanması gerektiği hatırlatıldı.