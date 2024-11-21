Kazdağları Ekoloji Platformu: "Cengiz katliam devrini başlatıyor"

Kazdağları Ekoloji Platformu Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Madencilik’in Halilağa Bakır Madeni projesine yönelik eylem gerçekleştirdi. Çanakkale İskele’de gerçekleşen basın açıklamasını Kazdağları Ekoloji Platformu Koordinasyonu adına Füsun Kayra okudu.

Katliamın durdurulması için ses çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Kayra, “Kazdağlarının eteğinde, köylerimizin ortasında, Cengiz Holdinge ait Truva Bakır Madenciliğin Halilağa Bakır Madeni projesi için 5200 dönüm sık meşelik, çamlık ormanda kesimler aralıksız sürüyor. Mahkemenin atadığı bilirkişi raporu burada böyle bir maden işletilemez, kamu yararı yoktur demiş olmasına rağmen ikiye bir oyla kaybettiğimiz davayı Danıştay'a taşıdık üç buçuk aydır dosya Danıştay'da bekliyor” şeklinde konuştu.

EKOSİSTEM PARAMPARÇA

Cengiz Holding’in kesim iznini aldığını vurgulayan Kayra, şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme sürecini beklemeden, oldu bittiye getirerek koskoca bir ekosistemi gözlerimizin önünde 22 gündür paramparça ediyor. Bu katliamı durdurmak için her gün ormanda kesim engelledik, binlerce insanı çağırdık, milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe teşkilatları, emek ve demokrasi platformları, ekoloji örgütleri, halk yanımızda oldu. Ama durduramadık. Bugün burada Çanakkale'nin merkezinde, sesimizi duymayan kalmasın, bu katliamı bilmeyen kalmasın diye boğazın karşı kıyısında yazan ‘Dur Yolcu’ ile sesimizi yükseltiyoruz. Karşı kıyıda yazan 'Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir’. Diyoruz ki, ‘Siyasi iktidarı elinde bulunduranlar iş birliği içinde oldukları Cengiz Holding’e her türlü imtiyazı sağlıyor olabilir. Bilmediğimiz bir şey değil. Mahkemelerimize etki edenler, çevresel etki değerlendirmesindeki (ÇED) tüm tutarsızlıklara rağmen, bilirkişilerin lehimize kararlarına rağmen hukuku işlemez kılabilir. Bilmediğimiz bir şey değil.”

Halilağa Projesi ile katliamın başlayacağını ifade eden Kayra, “Çanakkale'nin yüzde 79’u madenciliğe açılmış bu kadim şehrimizde, Cengiz Holding katliam devrini başlatacak ve burada da durmayacak, gözünü tüm madenlere dikecek biliyoruz. O yüzden ‘Dur Yolcu’. Cengiz Holding bir devrin battığı bu topraklarda, havamızı, suyumuzu toprağımızı, ormanlarımızı, köylerimizi elimizden almak için katliam devrini başlatıyor. Bu katliamın durması için ses çıkar” diye konuştu.