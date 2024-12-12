Kazdağları hızla yok ediliyor: "Vicdanınız yok mu?"

Hükümete yakınlığı ile bilinen Cengiz Holding’in Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde hayata geçirmek istediği Halilağa Bakır Madeni projesine karşı yurttaşların ve doğa savunucularının direnişi 44 gündür sürüyor. "Topraklarımızı asla vermeyeceğiz" diyerek Cengiz Holding'e tepki gösteren köylüler "Vicdanınız yok mu? Köyümüzden, ormanlarımızdan elinizi çekin" diye konuştu.

Direniş alanını dün CHP Kadın Kolları ve Lapseki, Küçükkuyu, Çanakkale belediye başkanlarının eşleri ziyaret ederek destek verdi. Kazdağlarına Kazdağları Ekoloji Platformu tarafından yapılan açıklamada "Artık eko yıkım sahaları daha net görülüyor. Binlerce dönümlük alanı iş makinaları ile süpürüyorlar. Genç çam ve meşeleri köklüyorlar. Alanı ormansızlaştırıyorlar. Yığınlar halinde biriktirip kamyonlara yüklüyorlar. Bu kamyonları, iş makinelerini durdurduk elbirliği ile. Ama sahada daha hızlı bir yok oluşa, ormansızlaştırmaya gidiyorlar. Bu yok oluşa köylülerimizin, köyleri Hacıbekirler yok olacak kadınlarımızın yükselttiği çığlığı duymamak, kulakları tıkamak mümkün değil. Danıştay da bu haklı isyanı umuyoruz duyar" denildi.

"SESİMİZİ DUYUN"

Bölge halkından Zeynep Yıldırım, "Topraklarımızı vermek istemiyoruz. Onlar direniyor, biz de direniyoruz. Sesimizi duyun. Biz toprağımızı, suyumuzu vermek istemiyoruz. Burada yaşıyoruz ve yaşamak istiyoruz. Köyümüzü talan ettiler, topraklarımızı ne hale getirdiler. Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Yok olmak istemiyoruz. Türkiye sesimizi duysun. Burada tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz, köylerimizde yaşamak istiyoruz, bu suç mu? Dedelerimiz bu topraklar için şehit oldu. Bu toprakları torunlarımıza bırakmak istiyoruz. Bunlar gelip burayı talan ediyor. Vicdanınız yok mu? Bizi toprağımızdan, vatanımızdan etmeyin, yapmayın bunu. Çanakkale geçilmez. Vicdanlarınlarıyla baş başa bırakıyoruz" dedi. Bir başka köylü de "Bu ormanlar vermek istemiyoruz. Köyümüzü terk edin, ormanlara kıymayın, bu madeni istemiyoruz" diye konuştu.

Bir yaşam savunucusu ise "Boğazınızdan geçen her bir lokmada Kazdağlarının hakkı var. Biz bu ekosistemin bir parçasıyız" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Seçil Gündüz ise şunları söyledi: "Her geçen gün daha üzücü şeylerle karşılaşıyoruz. İşin en acı tarafı da burada çalışan halkın da paraya tutsak edilmesi. Önce insanları yoksullaştırıp şimdi köleleştirdiler. AKP hükümeti bunu bilinçli yaptı. Ezine peynirimiz gidiyor, sadece biz acı çekmeyecek tüm Türkiye bundan etkilenecek."