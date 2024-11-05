Kazdağları için gözler Danıştay’da

Cengiz Holding yüzde 79’u madenlere ruhsatlı Kazdağları’ndaki talanına karşı mücadele büyüyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde Halilağa Bakır Madeni projesi için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptaline yönelik davada Danıştay kararı bekleniyor.

Yaşam savunucularının açtığı dava süreci devam ederken şirket, 600 dönüm olan maden sahasını 6 bin dönüme çıkardı. Geçen günlerde şirket, Danıştay kararını beklemeden 100 dönümün üzerinde bir alanda şantiye inşaatına başladı. Diğer yandan da açık ocak alanı içerisinde kalan ormanlık alandaki ağaçlara işaretleme yaptı. Şimdi de işaretleme yaptığı ağaçları kesmeye başladı. 1 milyon ağacın kesilmesi hedefleniyor.

Avukat Cem Altıparmak, davanın geldiği aşama hakkında açıklama yaptı. Bilirkişi raporunun yurttaşlardan yana olmasına rağmen mahkemenin, kararını şirketin lehine kullandığını hatırlatan Altıparmak, "Bu karara karşı 26 Temmuz 2024 tarihinde davacılar adına Danıştay 4.Dairesi’ne temyiz başvurusunda bulunduk. Danıştay 4. Dairesi öncelikle yürütmenin durdurulmasına yönelik talebimizi, Bakanlığın savunması alındıktan sonra değerlendirmeye karar verdi. Geçen süre zarfında savunma verme süresi sona erdi ve yürütmenin durdurulması hakkında bir karar verilmek üzere dosya görevli Danıştay hakimine iletildi" dedi.

"DOSYA ACİLEN İNCELENMEYE ALINMALI"

Ardından ağaç kesimlerinin başlaması üzerine 1 Kasım tarihinde Danıştay 4.Dairesi’ne dilekçe gönderildiğini aktaran Altıparmak, "Dilekçede ağaç kesimlerine ilişkin görseller paylaşılmış ve telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçilmesi için, dosyanın acilen incelemeye alınıp, yürütmenin durdurulması hakkında bir karar verilmesi bir kez daha talep edilmiştir" dedi.

Dava sürecinde açıkça hukuksuzluk yaşandığını vurgulayan Altıparmak, şunları söyledi: "Adalete erişimin ve yargıya olan güvenin yeniden tesis edilip edilmeyeceği ve yargı mekanizmasının vatandaşların hak arama mücadelesinde meşru ve etkili bir başvuru yolu olup olmadığı, Danıştay’ın vereceği karar ile belli olacaktır."