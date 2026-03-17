Kazdağları'nda altın madeni projesine tepki

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kuşçayır köyünde, CVK Madencilik iştiraki Orta Truva Madencilik tarafından planlanan “TV Tower” polimetalik altın maden projesine ilişkin halkın katılımı toplantısı (HKT), bölge halkının tepkisine neden oldu. Birden fazla metalin çıkarılacağı büyük ölçekli bir madencilik projesi için yapılan toplantıda proje sunumu, tepkiler nedeniyle gerçekleştirilemedi. Toplantı alanında bir araya gelen yaşam savunucuları ve bölge halkı, pankart ve sloganlarla projeye karşı olduklarını ifade etti. Kurulan sahne önünde toplanan grup, toplantının yapılmasına itiraz etti.

Toplantıya katılan bazı köylüler ise proje hakkında bilgi almak istediklerini belirterek soru-cevap bölümünde söz aldı. Katılımcılar; atık barajı güvenliği, su kaynaklarının durumu ve meraların etkilenmesine ilişkin sorular yöneltti. Toplantıda söz alan katılımcılar ve sivil toplum temsilcileri, projenin su kaynakları, orman alanları ve tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Açık ocak madenciliğinin bölge ekosistemi üzerindeki etkileri dile getirildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan da toplantıda söz aldı. Çanakkale çevresindeki maden projelerini gösteren pankarta işaret eden Doğan, Kazdağları’nın maden ruhsatlarıyla yoğun biçimde kapsandığını ve projelerin kümülatif etkilerinin yeterince değerlendirilmediğini ifade etti. CVK Madencilik’in TV Tower Projesi’nin yaklaşık 38 bin dönümlük ÇED alanını kapsadığını belirten Doğan, projenin bölgedeki orman ekosistemi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini söyledi. Proje alanının yerleşim yerlerine yakınlığına dikkat çeken Doğan, bunun tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini ve bölge halkı açısından sosyoekonomik sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Toplantıya katılan Çanakkale CHP Milletvekili Özgür Ceylan ise Kazdağları’nın korunması gerektiğini ifade ederek, bölgenin madencilik faaliyetlerine açılmaması gerektiğini belirtti.

PROJE HAKKINDA

CVK Madencilik’in iştiraki Orta Truva Madencilik tarafından Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kuşçayırı köyü yakınlarında planlanan “TV Tower” altın madeni projesi, çevresel etkileri nedeniyle tartışma konusu oldu. Yaklaşık 3 bin 878 hektarlık bir alanı kapsayan projenin, kentin önemli su kaynaklarından biri olan Atikhisar Barajı’na yaklaşık 4,5 kilometre mesafede yer alması dikkat çekti. Projede siyanürlü tank liçi ve flotasyon yöntemlerinin kullanılmasının planlandığı belirtilirken, bu durumun su kaynakları ve çevre üzerinde olası etkileri gündeme getirildi. Bölgenin deprem kuşağında bulunması da atık depolama alanlarına ilişkin risklerin tartışılmasına neden oldu.