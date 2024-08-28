Kazdağları'nda orman yangını
Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda orman yangını çıktı.
Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.