Kazdağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yaban hayatının korunması ve besleme faaliyeti çerçevesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Kazdağları'nın 1470 rakımlı Tozlu ve Boyluca mevkilerinde yaşayan yaban hayvanları için milli park sınırları içinde belirlenen noktalara yem ve saman bıraktı.