Kazdağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök'ün yaptığı araştırmada Kaz Dağları'nda 'Valeriana alliariifolia' bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü buldu.

Keşfedilen yeni türe Çanakkale Boğazı'nın eski çağlardaki adı olan 'Dardanelles'e ithafen 'Aphis dardanelliensis' ismi verildi.

Doç. Dr. Kök'ün hazırladığı makale hayvansal taksonomi dergilerinden olan ZOOTAXA dergisinde yayımlandı.