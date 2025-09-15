Kazdağları'nı talan etmişti: Alamos Gold Türkiye'den çekildi

Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projelerini kapsayan tüm varlıklarını, Nurol Holding'e bağlı Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 470 milyon dolar nakit bedelle devretmek için kesin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirketten yapılan duyuruda, satıştan elde edilecek gelirin Kuzey Amerika’daki yüksek getirili projelerin finansmanında ve borçların azaltılmasında kullanılacağı belirtildi.

ÜÇ DİLİMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Anlaşmaya göre, Alamos Gold’a yapılacak 470 milyon dolarlık ödeme üç dilimde gerçekleştirilecek. İşlemin kapanışında 160 milyon dolar, kapanışın birinci yıl dönümünde 160 milyon dolar, ikinci yıl dönümünde ise 150 milyon dolar ödenecek.

Nurol’un iştiraki Tumad, şirketin internet sitesine göre halihazırda Türkiye’de iki madende altın ve gümüş üretimi yapıyor.

Alamos Gold, Türkiye'de Çanakkale sınırları içinde bulunan Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt sahalarında faaliyet yürütüyordu. Kanada merkezli şirketin Kirazlı'da işlettiği bakır madeni 2019'da kamuoyunun gündemine oturmuştu. Kaz Dağları'nda ağaç kesimi ve su kaynaklarını kirletme iddialarıyla gündeme gelen şirket o dönem tepkilerin odağı haline gelmişti.