Kazdağları yine hedefte

Kazdağları’nda doğa bir kez daha tehdit altında. TEMA Vakfı’nın Kazdağları’na ilişkin hazırladığı raporda, bölgenin maden projeleriyle adeta kuşatıldığı belirtildi. Raporda, Biga Yarımadası ve Ege’nin kuzeyinde yer alan 1 milyon 697 bin hektarlık alanın yüzde 79’unun madencilik ruhsatlı olduğu ifade edildi. Şirketler ise bölgede faaliyetlerine devam ederken, bölge halkı da mücadelesine devam ediyor.

SİT VE KORUMA ALANI

Şimdi de Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü’nde açılması planlanan kuvars ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli” kararı verdi. Bu karar, projeyi şimdilik frenlese de Kazdağları’nın nasıl bir talan tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ciner Grubu’na bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik A.Ş. tarafından planlanan proje, toplam 23,45 hektarlık bir alanı kapsıyor. Şirket, bu alanda açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yılda 5 bin ton kuvars cevheri ve 500 ton pasa malzemesi çıkarmayı hedefliyor. Projenin ömrü yaklaşık 20 yıl olarak planlanıyor. İlk planlamada 23,98 hektar olan proje alanı, meşe ve kızılçam ormanlarını tahrip edeceği gerekçesiyle 23,45 hektara düşürüldü. Ancak bu daraltma, bölge ekosistemini korumak için yeterli görülmedi. Bakanlık, “ÇED raporu olmadan faaliyet yapılamaz” dedi. Ocak alanının çevresinde uzun mesafeli koruma alanı ile birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Ayrıca, 4 kilometre mesafede Bayramiç Işıkeli Göleti yer alıyor. Proje alanına en yakın köy Kuşçayır ve en yakın hane ise sadece 400 metre uzaklıkta.

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BÖLGE HALKINDAN AKÇANSA’YA DAVA

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde faaliyet gösteren Akçansa Çimento Fabrikası’na çevre tahribatı nedeniyle dava açıldı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile dört yurttaş, Derbentbaşı-Çamlıca köyleri arasındaki şist ocağının kapasitesini 50 kat artırma planına karşı verilen ‘‘ÇED olumlu” kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Fabrikanın yarattığı toz ve baca gazlarının zeytinliklere zarar verdiği, çevredeki ağaçların kuruduğu ve bölgenin su kaynaklarının tükendiği belirtildi.