Kazdağları’nda altın madeni projesine karşı topyekün direniş

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde, CVK Madencilik iştiraki Orta Truva Madencilik tarafından planlanan "TV Tower" polimetalik maden projesinin Halkın Katılımı Toplantısı (HKT) büyük bir protestoya sahne oldu.

Köy meydanında kurulan dev sahne ve ses sistemine rağmen yaşam savunucuları, attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla projenin hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini ilan etti.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağları Ekoloji Platformu ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantıda, "Siyanürcü şirket Kazdağları’nı terk et" sesleri yükseldi.

Halk maden projesinin sunumunu sloganlarla engelledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü başkanlığında başlatılan toplantıda, şirketin hazırladığı tanıtım videosu yoğun tepkiler nedeniyle tam olarak izlenemedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, soru-cevap bölümünde söz alan köylüler; atık barajındaki sızıntı riskleri, içme suyu kaynaklarının kirlenmesi ve meraların yok olmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, projenin 38 bin dönümlük devasa ÇED alanı ile bölgede geri dönüşü olmayan bir ekolojik kırıma yol açacağını vurgulayarak, uygulanan madencilik politikalarını "sömürge madenciliği" olarak nitelendirdi.

KÖYLÜLERDE BÜYÜK ENDİŞE

Toplantıya katılan hukukçular, akademisyenler ve milletvekilleri de projenin bölge ekonomisini ve doğal yaşamı bitireceğini savundu. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kazdağları'nın madenciliğe tamamen kapatılması gerektiğini belirterek, kentin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın büyük bir tehdit altında olduğunu hatırlattı. Romanya ve İliç’teki maden facialarına atıfta bulunan katılımcılar, benzer bir felaketin Kuşçayırı’nda yaşanmaması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek meydandan ayrıldı.

ATİKHİSAR BARAJI’NA SADECE BİR ADIM MESAFEDE

CVK Madencilik’in iştiraki olan Orta Truva Madencilik eliyle Çanakkale Bayramiç’teki Kuşçayırı köyü yakınlarında hayata geçirilmek istenen "TV Tower" maden projesi, bölgenin ekosistemini geri dönüşü imkansız bir eşiğe sürüklüyor. Yaklaşık 3 bin 878 hektar gibi devasa bir alana yayılan bu girişimin en korkutucu tarafı, kentin can damarı olan Atikhisar Barajı’na sadece 4,5 kilometre mesafede planlanması. Üstelik maden sahasında siyanürlü tank liçi ve flotasyon gibi ağır kimyasal yöntemlerin kullanılacak olması, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağını doğrudan zehir soluyan bir havzaya dönüştürme riski taşıyor. Bölgenin birinci derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeğiyle birleşince, devasa atık barajları her an patlamaya hazır birer saatli bomba gibi bölge halkının tepesinde sallanıyor; akıllara ister istemez İliç’te yaşanan o hafızalardan silinmeyen felaket geliyor.

BİNLERCE HEKTAR ORMAN VE TARIM ARAZİSİ YOK EDİLİYOR

Doğanın uğrayacağı tahribat suyla da sınırlı kalmıyor; binlerce hektarlık bir orman ve tarım kıyımı kapıda bekliyor. Proje sahasının neredeyse tamamı, yani 3 bin 752 hektarı sık orman dokusundan oluşurken, geri kalan bölümler köylülerin bin bir emekle işlediği tarlalardan ve hayvanlarını otlattığı meralardan ibaret. Kazdağları’nın o eşsiz ekosistemini parçalayacak olan bu maden ocağı, bölgedeki yaban hayatını evsiz bırakırken mikro-klima dengesini de altüst etmeye aday görünüyor. Çanakkale’nin dört bir yanında mantar gibi türeyen diğer 54 maden projesiyle birleşince ortaya çıkan kümülatif yıkım, sadece doğayı değil, Kuşçayırı ve çevresindeki insan yaşamını da kökünden söküp atacak bir göç dalgasını tetikliyor.