Kazdağları’nda Cengiz işgaline mahkeme 'dur' dedi

Cengiz Holding yüzde 79’u madenlere ruhsatlı Kazdağları’nda yeni maden ocakları açmak istiyor. Şirket, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde Halilağa Bakır Madeni projesi için harekete geçmişti.

MAPEG tarafından verilmiş olan Maden İşletme İzni’nin iptali için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin açtığı davada Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dernek'ten yapılan açıklamada, "Halilağa Madeninin tüm madencilik faaliyetlerinin acilen durdurulması gerekiyor. Başta MAPEG ve Çanakkale Valiliği olmak üzere, yetkili ve sorumlu olan kurumları madencilik faaliyetini durdurmak üzere göreve çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.