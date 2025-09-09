Kazdağları’nda çifte zafer

Balıkesir’de maden projelerine karşı açılan iki ayrı davada yaşam savunucuları önemli kazanımlar elde etti.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, CVK Madencilik’in Gökçeyazı ve Sarıalan’da altın-bakır madeni kapasite artışı, cevher zenginleştirme ve atık depolama tesisi için verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptal edildiğini duyurdu.

TEMA, Gökçeyazılı köylüler, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Balıkesir Barosu ve çok sayıda yurttaşın davaya müdahil olduğunu hatırlatan dernek, emeği geçen hukukçulara ve bilim insanlarına teşekkür etti. Yapılan açıklamada, şirketin proje kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetlerin acilen durdurulması için ilgili kurumlar göreve çağırıldı.

KOZA’YA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Öte yandan, Koza Altın’ın Karesi ilçesi Turplu Mahallesi mevkiinde planladığı patlatmalı açık ocak altın madeni için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı açılan dava da zaferle sonuçlandı. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, yaptığı açıklamayla davanın en kısa sürede lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini vurguladı. Açıklama, “Adalet yerini bulacak, doğa kazanacak” ifadeleriyle son buldu.