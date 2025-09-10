Kazdağları’nda çifte zafer

Balıkesir’de maden projelerine karşı açılan iki ayrı davada yaşam savunucuları önemli kazanımlar elde etti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, CVK Madencilik’in Gökçeyazı ve Sarıalan’da altın-bakır madeni kapasite artışı, cevher zenginleştirme ve atık depolama tesisi için verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptal edildiğini duyurdu.

Koza Altın’ın Karesi ilçesi Turplu Mahallesi mevkiinde planladığı patlatmalı açık ocak altın madeni için verilen ''ÇED gerekli değildir'' kararına karşı açılan dava da zaferle sonuçlandı. Yaşam savunucuları ve halk, kararı sevinçle karşıladı.

EKOSİSTEM GÖZ ARDI EDİLDİ

TEMA, Gökçeyazılı köylüler, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Balıkesir Barosu ve çok sayıda yurttaşın davaya müdahil olduğunu hatırlatan dernek, emeği geçen hukukçulara ve bilim insanlarına teşekkür etti. Yapılan açıklamada, şirketin proje kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetlerin acilen durdurulması için ilgili kurumlar göreve çağırıldı.

Mahkeme kararına esas alınan bilirkişi raporunda, proje dosyasının flora ve fauna açısından bilimsel içerikten yoksun olduğu vurgulandı. Raporda 118 hayvan türünün tespit edildiği, bunlardan 4’ünün IUCN Kırmızı Listesi’nde küresel ölçekte tehlike altında, 98’inin Bern Sözleşmesi’nde yer aldığı ve tamamının koruma statüsünde olduğu kaydedildi. Ancak ÇED raporunun bu türleri koruyacak bilimsel önlemleri içermediği belirtildi. Ayrıca floristik analizlerin yalnızca sonbahar mevsiminde yapıldığı, göçmen kuşlar ve iki yaşamlıların davranış dönemlerinin göz ardı edildiği, “fauna başka alanlara kaçacaktır” gibi bilimsel temeli olmayan ifadelerle raporun desteklenmeye çalışıldığı ifade edildi. Proje sahasının Ramsar alanı Manyas Gölü’ne yakınlığına da dikkat çekilen raporda, tarım, orman, su kaynakları, yol güvenliği ve insan sağlığına yönelik risklerin de göz ardı edildiği kaydedildi. Mahkeme bu gerekçelerle ÇED olumlu kararını iptal etti.

Öte yandan, Koza Altın’ın Karesi ilçesi Turplu Mahallesi mevkiinde planladığı patlatmalı açık ocak altın madeni için verilen ''ÇED gerekli değildir'' kararına karşı açılan dava da zaferle sonuçlandı. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, Turplu’da çıkarılacak cevherin Koza Altın’ın izinli Ovacık Altın Madeni’ne gönderileceği, bu nedenle projelerin birbirine bağlı ve tamamlayıcı nitelikte entegre proje olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Çevresel etkilerin kümülatif olarak ele alınmadığı için ÇED sürecinin eksik yürütüldüğüne hükmeden mahkeme, faaliyetin başlaması halinde çevre üzerinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmeyi durdurdu.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, davaların en kısa sürede lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini belirterek yaptığı açıklamada, “Adalet yerini bulacak, doğa kazanacak” ifadelerine yer verdi.