Kazdağları’nda kar yağışı etkili oldu

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağları’nda dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece saatlerinde zaman zaman yoğunlaşarak etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Yetkililer, özellikle Edremit-Yenice Karayolu’nda buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çınarlıhan işletmecisi Celal Onay, yolların açık olduğunu belirterek, "Kar görmek isteyen herkes gelebilir. Ekipler yolları düzenli olarak kürüyor ve tuzluyor" dedi.

Bölgede kar manzarasının tadını çıkarmak isteyen doğaseverler için Kazdağları, kış güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.