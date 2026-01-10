Kazdağları’nda kıyıma yeşil ışık

Kazdağları’nın yıllardır maden ve enerji projeleriyle kuşatılan ekosistemi bir kez daha sermayenin hedefi. Sabancı Holding’e bağlı EnerjiSa, Çanakkale Yenice ve Balıkesir Gönen hattında kurmayı planladığı Ihlamur Rüzgar Enerji Santralı (RES) için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı aldı.

Toplam 2 bin 984 hektarlık alana yayılan proje, büyük bölümü orman vasfındaki meşe, kayın, gürgen ve karaçam ağaçlarının bulunduğu alanı kapsadı. Şirket, 18 türbin için 53 hektarlık bölgede çalışma başlatacak; çalışma 14 bin 29 ağacın kesilmesiyle sonuçlanacak.

Proje sahasının 2 bin 614 hektarı ormanlık alanlardan oluştu ve bölgede çok sayıda mevsimsel dere, hayrat çeşmeleri ile tarım alanları yer aldı. Bakanlığa sunulan proje dosyasına göre alanın bir bölümü Gönen Baraj Gölü ve Kumköy Regülatörü’nün uzun mesafeli su koruma alanında kaldı. En yakın konut ise yalnızca 292 metre mesafede yer aldı. Öte yandan saha çalışmalarında 60 familyaya ait 320 tür ve alt tür tespit edildi; bunlardan beşi endemik olarak belirlendi.