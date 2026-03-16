Kazdağları’nda kritik halk toplantısı gerçekleştirildi: Yurttaşlar sunuma izin vermedi

İlayda SORKU

Şirketlerin nefes alacak alan bırakmadığı Kazdağları’nda bir maden daha açmak isteyen CVK Madencilik’in ısrarı sürüyor. Şirket iştiraki Orta Truva Madencilik tarafından Çanakkale Bayramiç’e bağlı Kuşçayırı köyünde planlanan maden projesinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında halkın katılımı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya yaşam savunucuları ve köylüler yoğun katılım gösterdi. Şirketin sunumuna tepki gösteren katılımcıların müdahalesi nedeniyle sunum gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri toplantıyı soru-cevap şeklinde sürdürdü.

Toplantıda köylüler ve yaşam savunucuları meralarının akıbeti, hayvancılık faaliyetleri ve su kaynaklarının güvenliği hakkında sorular yöneltti. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren diğer madenlerle birlikte projenin yaratacağı kümülatif etkilerin değerlendirilmemesi de gündeme getirildi. Yaklaşık 500 sayfalık başvuru dosyasında bu konuya yer verilmediği belirtildi.

Yaşam savunucuları projenin Atikhisar Barajı’nın koruma alanı içinde kaldığını vurgulayarak Çanakkale’nin içme suyu kaynağı açısından risklere dikkat çekti. Bölgede hâlihazırda birçok maden projesi bulunduğu, yeni bir büyük metalik madenin bölge üzerinde ağır bir baskı yaratacağı ifade edildi.

DAHA İYİ SU GETİRECEKLERMİŞ

Kazdağları Ekoloji Platformu’ndan Füsun Kayra toplantıda yaşananları şöyle anlattı: “Yaşam savunucuları olarak pankartlarımızı açtık, sloganlarımızı attık. Şirket tarafından yapılan sunum tamamen hiç madencilik bilmeyenlerin aklını çelmek için uydurulmuş bir sürü yalandan ibaretti. ‘Maden yapacağız ama siz burada yaşamaya devam edersiniz. Suyunuz kirlenmeyecek, biz size daha iyi su getireceğiz. Bu dağlar duracak, zarar görmeyecek. Sizlere iş imkanı sağlanacak’ gibi şeyler söylendi.”

Bölgede madencilik baskısının giderek arttığını ifade eden Kayra, “Şu an burada halihazırda CVK var, Koza var, Tümad var, Cengiz var. Bu kadar yoğun madencilik olan bir alanda Türkiye’nin ikinci büyük metalik madenini açmak istiyorlar. Bölgenin böyle bir madeni kaldırma potansiyeli yok” diye konuştu.

"MADEN KASABASINA DÖNÜŞTÜRECEKLER"

Şirketin yerel yönetimle temas kurduğunu da belirten Kayra, “CVK Şubat ayının sonunda Bayramiç Belediyesi’ni ziyaret etti. Resmen belediyeye gidip ‘Biz buraları alacağız’ dediler. Bunlar siyasi iktidarın tavrından kaynaklanıyor. Çünkü Çanakkale’ye madenciliğe teslim edilecek bir alan gözüyle bakıyorlar. İktidar, Bayramiç’i maden kasabası haline getirmeye çalışıyor” dedi.

Kayra, şöyle konuştu: “ÇED sürecinin ne kadar hukuksuz ve sorunlu olduğuna dair bir dava açacağız. Öte yandan eğer Bakanlıktan onay alırsa verilen ÇED olumlu kararına da dava açacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz.”