Kazdağları’nda orman yangını
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Kaynak: İHA
Edremit’in Kazdağları eteklerinde Pınarbaşı kırsal mahallesi Yalama mevkiinde zeytinlik alanda budama yapılırken başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana ulaştı.
Yangın ihbarının ardından Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 araröz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.
Ekipler yangını yaklaşık 300 metrekarelik alanda kontrol altına aldı.
Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.