Kazdağları’ndaki örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Balıkesir’in Havran ilçesinde Kazdağları’nda çıkan örtü yangını, orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Hanlar bölgesinde bir çiftliğin bahçesinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ile yerden, 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan yangına hızla müdahale edildi. Bin metrekarelik alanda etkili olan yangın, yaklaşık 10 dakika içinde ormana sirayet etmeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.