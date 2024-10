Kazdağları’ndan Cennet Koyu’na: Cengiz’den çifte talan

Kamudan aldığı ihalelerle kesesini dolduran Mehmet Cengiz, ülkeyi kendi çiftliğini çevirdi. Cengiz İnşaat, ülkenin en güzel yerlerini talan etmeye devam ediyor.

Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde Halilağa Bakır Madeni projesi yapmak istiyor. Proje için verilen “çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu” kararının iptali için açılan dava süreci Danıştay’da devam ederken şirket faaliyetlerini hızlandırdı. Proje için 14 Mart 2023 tarihinde “ÇED olumlu” kararı verildi. Karara karşı bölge halkı ve yaşam savunucuları dava açtı. Bilirkişi raporunun yurttaşlardan yana olmasına rağmen mahkeme, kararını şirketin lehine kullandı. Karar, Danıştay’a temyiz edildi. Süreç ise devam ediyor.

AĞAÇ KESİMİ BAŞLADI

Şirket ise 600 dönüm olan maden sahasını 6 bin dönüme çıkardı. Geçen günlerde şirket, Danıştay kararını beklemeden 100 dönümün üzerinde bir alanda şantiye inşaatına başladı. Diğer yandan da açık ocak alanı içerisinde kalan ormanlık alandaki ağaçlara işaretleme yaptı. Şimdi de işaretleme yaptığı ağaçları kesmeye başladı.

Kazdağları Ekoloji Platformu yaptığı açıklamada, “Cengiz Holding Halilağa’da katliama başladı. Köy yolları jandarma ile kapatıldı, Kastamonu'dan kesim ihalesi yapılan şirketin elemanları bölgede dünden beri kesime hazırlanıyorlar ve ağaç kesimine başladı” ifadelerini kullandı.

CENNET CEHENNEME DÖNECEK

Öte yandan Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Cennet Koy’da talan sürüyor. Cengiz İnşaat, Kıyı Koruma Yapıları (Batık Dalgakıran) projesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

Proje 3 bin 171 metre kare alanı kapsayacak ve 7 adet kıyı koruma yapısı inşa edilecek. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre planlama alanı; ‘Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi’ ile ‘önemli doğa alanı’ içerisinde bulunuyor. Ayrıca alan, Akdeniz Foklarının yaşam alanı. Projenin toplam yatırım bedeli 65 milyon 247 bin 243,72 TL olacağı öngörüldü.

Şirketin alanda Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı projesi için çalışma da yürütüyor. Mayıs ayında proje için Bakanlık “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Şirket proje kapsamında 77 bin 391 metrekare bölümünde otel ile 151 bin 923 metrekare bölümünde apart otel planlanıyor. Apart otel biriminde 264 kişinin konaklayabileceği 84 adet süit ve apart odası, otel biriminde ise 176 kişinin konaklayabileceği 44 adet süit odası olmak üzere toplam kapasitesi 128 oda ile 440 kişi olacak.