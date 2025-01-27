Kazdağları’nı terk et Cengiz!

Haber Merkezi

Çanakkale’nin Hacıbekirler köyünde Kazdağları Ekoloji Platformu, Kazdağı Koruma Derneği ve Kazdağları Kardeşliği üyelerinin gerçekleştirdiği eylemde Cengiz Holding’in ağaç kesimine devam etmesi protesto edildi. 9 Ocak’ta alınan yargı kararına rağmen şirket, ağaç kesmeye ve madencilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Çan Çevre Derneği’nden Muhammed Yavaş ve Kazdağı Koruma Derneği’nden Seyhan Yüksek’in okuduğu açıklamada, “Halilağa projesinde mülkiyet izinleri ve çalışma ruhsatı alınmamış alanlara da işletme izni verilmiştir. ‘‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)’’ alanı içinde kalan tarlaların da kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olup köylülerin açtığı davalar devam etmektedir. Diğer yandan, maden ruhsatı içinde bulunan ve maden için planlandığı halde ÇED’den muaf tutulan gölet ve inşası tamamlanmış şantiye alanı için işletme izni bulunmamaktadır. Yasa dışı olan şantiyenin kapatılması gerekmektedir” denildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen iznin, bilirkişi görüşleri dikkate alınmadan verildiğinin belirtildiği açıklamada, “İşletme izni iptali konulu davaya ek olarak, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na, MAPEG ve bu konuda karar yetkisi ve onayı olan kurum ile kişiler hakkında kapsamlı bir suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri bağımsızdır ve bir zümrenin, şirketlerin, madencilik sektörünün yararına olmadığında da, kamunun yararına yasaların uygulanmasında tereddüt etmeyecektir. Bu yönde mahkemelerimize etki eden şirket sahiplerinin, şirketler ile işbirliği yapan siyasi iktidarın karşısında adil karar veren hakimlerimizin sarsılmaz duruşlarını da unutmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

MADENİ AÇTIRMAYACAĞIZ

Yürütmeyi durdurma kararının uygulanması için MAPEG’i göreve çağıran yaşam savunucuları, “Kararların uygulanmasında, hukuksuz çalışmaların tespitinde kolluğun sahaya yönlendirilmesinde görevli kurumları göreve çağırıyoruz. Altı aydır Danıştay’da dosyamız bekliyor. Danıştay’ın ivedilikle kararını açıklamasını umuyoruz. Hukuksuz ve mevzuata aykırılıklarla aldığın izinlerinin her biri iptal edilecek, bir milyon ağacımızı katlettiğinle kalacaksın Cengiz. Sana bu madeni açtırtmayacağız, Kazdağları’ndan Defol Cengiz’’ dedi.