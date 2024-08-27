Kazdağları’nı yok etmek tek hedef

Bahar GÖNÜL

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yanıklar Mahallesi’nde Cengiz Holding'in kurmak istediği maden ocağı davasında bilirkişi keşfi yapıldı. Truva Bakır Madencilik A.Ş.’nin feldsplat maden ocağı için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı sonrası karşı dava açan yöre halkı da alandaydı.

FELDSPAT DEĞİL ALTIN

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, madenden Akıncı deresi ve tarım alanlarının zarar göreceğini anımsatarak “Biz feldsplat çıkarılacağını beyan eden şirketlerin asıl hedefinin altın madeni açmak olduğuna inanıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı’nın da projeye karşı dava açtığını belirten Doğan, şunları söyledi:

“Bu projenin ‘Halilağa’ adlı 2000’li yılların başından bu yana teknik raporları hazırlanan büyük bir projenin parçası olduğunu iddia ediyoruz. Bütün maden şirketleri öncelikle felsplat, kuars gibi madenleri beyan ederek işe başlıyor. Çalışma iznini, işletme iznini alıyor alana yerleşiyorlar. Ondan sonra gerçek projelerini ortaya çıkartıyorlar. Dava ettiğimiz ruhsat numarası zaten daha önce hazırlanmış olan teknik raporda da numarası geçen bir ruhsat. Yani bir altın, bakır projesinin parçası.” Doğan “Bazen bilirkişi raporları bizim lehimize de gelse mahkemeler aleyhte karar verebiliyor. Mahkemede kazanmamız lazım, umudumuz var ancak tabii hukuk sisteminin geldiği noktada bir şey diyemiyoruz” dedi. TEMA’nın son raporuna göre ise Kazdağları’nın yüzde 79’u madenlere ruhsatlandırılmış durumda.

KAZDAĞLARI’NIN YÜZDE 79’U MADENLERE RUHSATLI

Yüzde 79’u ruhsatlandırılmış durumda olan Kaz Dağları Yöresi’nde sadece endüstriyel madenlerin olduğu IV. Grup’ta maden sayısı 1634. Bölgede orman alanının yüzde 80’i, tarım alanlarının yüzde 78’i, büyük ovaların yüzde 60’ı, korunan alanların yüzde 55’i maden ruhsatlı, kültür varlıklarının ise yüzde 66’sı maden ruhsatlı. Korunan alanlardan Kaz Dağları Milli Park Alanı’nın yüzde 80’i, Troya Milli Parkı’nın yüzde 10’u, Kaz Dağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı’nın ise yüzde 99,9’u maden ruhsatlı.Ruhsatların en yoğun olduğu il olan Çanakkale’nin yüzde 93’ü IV. Grup madenlere ruhsatlıyken bu alanın yüzde 46’sı arama ve işletme safhasındaki ruhsatlardan oluşuyor.