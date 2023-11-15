Kazı yapan kepçe doğalgaz borusunu patlattı

Tekirdağ’da Çorlu ilçesinde alt yapı çalışması sırasında kazı yapan kepçe, doğalgaz borusunu patlattı. Patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, önlem alınarak patlayan boruda onarım yapıldı.



Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde yol ve alt yapı onarım çalışmaları sürüyor. Kablo yenileme çalışmaları sırasında kepçe operatörü, yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı. Gürültüyle patlayan borudan doğalgaz çevreye yayılırken kısa süreli panik yaşandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken, doğalgaz firması yetkilileri gelerek, patlayan boruda onarım çalışması başlattı.

Patlama nedeniyle Taşkent Caddesi çalışmalar kapsamında trafiğe bir süre kapatıldı.