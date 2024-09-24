Kazılarda gündelik yaşama ışık tutuluyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri’nde devam eden kazı çalışmalarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapılar gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, kentin farklı noktalarında kazı çalışmalarının sürdüğünü belirterek ‘‘Kentin doğusunda bulunan ve bizim agora olarak adlandırdığımız alanda büyük bir yapımız var. Bunun bir nymphaeum, çeşme olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında han olarak adlandırabileceğimiz, Bizans Dönemi’ne ait bir başka yapı batı kapısının hemen gerisinde bulunmakta. Burada da bu yapının her yıl bir odasını açarak, işlevinin nasıl olduğu ve kullanım şekli hakkında bilgiler elde etmekteyiz’’ dedi.

‘Büyük yapı’ olarak isimlendirilen ve içinde Helenistik Dönem’e ait mozaiklerin yer aldığı yapıda çalışacaklarına dikkati çeken Prof. Dr. Arslan, ‘‘Aslında Assos’ta çalıştığımız her alan, farklı bir döneme ait" diye konuştu.