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Kazım Canbul Türkiye Şampiyonu

Ajans Haberleri
  • 30.11.2023 22:34
  • Giriş: 30.11.2023 22:34
  • Güncelleme: 30.11.2023 22:34
Kaynak: İHA
Kazım Canbul Türkiye Şampiyonu

3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul şampiyon oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası 2.Etap müsabakaları 23-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 166 sporcunun katılımıyla Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu Tesisinde yapıldı.

 
Düzce ili sporcusu Kazım İlker Canbul tüm rakiplerini geride bırakarak 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonu oldu.

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