Kazım Koyuncu özlemle anıldı: Sesi kulaklarımızda, isyanı yüreklerimizde

Kültür-Sanat Servisi

20 yıl önce 34 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitiren 'Şair Ceketli Çocuk' müzisyen Kazım Koyuncu ölümünün 20. yılında Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Koyuncu hem müziğiyle hem de "devrimci" karakteriyle herkesin gönlünde taht kurdu.

‘Şair ceketli çocuk’ lakabıyla bilinen Kazım Koyuncu, Karadeniz’deki ekolojik kıyıma, nükleer enerjiye karşı mücadelesiyle tanınıyordu. Hem müziğiyle hem de devrimci karakteriyle herkesi kalbini kazanan Koyuncu aynı zamanda Trabzonspor taraftarıydı.

Koyuncu, taraftarlığıyla ilgili söylediği sözler, dünya görüşünü de apaçık ortaya koyuyordu: "Trabzonspor’u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti" ifadelerini paylaşmıştı.

Trabzonspor: "Müziğiyle Karadeniz’in ruhunu temsil eden Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu’yu vefatının 20. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

Sol Parti Artvin: Hopa'mızın, Karadeniz'in ve ülkemizin yüz akıdır. Onu aramızdan ayrılışının 20. yılındasaygı ve özlemle anıyoruz. Bizlere bıraktığı değerleri unutmayacağız.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mensur Yavaş: "Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı. Şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu’yu ve bıraktığı koca yüreği saygı, özlem ve sevgiyle anıyorum."

Fındıklı Belediyesi: “Nâzım’dan Kazım’a bir Volkan’dır Karadeniz etkinliğimiz, beşinci gününde Meci’nin kenti Fındıklı’daydı. O bir müzisyendi, ondan sonra biraz Karadenizliydi, Ama hepsinin ötesinde bir devrimciydi… Yolculuğumuz, aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümünde Kazım Koyuncu’nun doğduğu topraklarda, Hopa’da son bulacak."

Hopa Belediyesi: En güzel yüzümüz, en güzel sesimiz... Seni çok özledik Kazım!

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez: Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti.. 25 Haziran 2005’te 33 yaşında aramızdan ayrılan ‘şair ceketli çocuk’ Kazım Koyuncu’yu sevgi ve saygıyla anıyorum.