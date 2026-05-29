Kazım Koyuncu’nun hayatı film oluyor: Başrol belli oldu
Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan ve sevdiren Artvinli sanatçı Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor. Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği filmde, Koyuncu'yu oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak.
'Kazım' isimli projede Koyuncu’yu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, filmin yönetmenliğini Özcan Alper üstlenecek.
Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper'in yazdığı film için hazırlıklarını sürdüren Üzümoğlu, bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi alıyor. Oyuncunun, Kazım Koyuncu’ya benzetilmesi için ise özel makyaj teknikleri uygulanacağı belirtildi.
Oyuncu görüşmeleri süren filmin bu yaz çekilmesi planlanıyor.