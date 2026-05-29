Kazım Koyuncu’nun hayatı film oluyor: Başrol belli oldu

"Şair ceketli çocuk" olarak tanınan devrimci sanatçı Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor.

'Kazım' isimli projede Koyuncu’yu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, filmin yönetmenliğini Özcan Alper üstlenecek.

Cem Yiğit Üzümoğlu / DepoPhotos

Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper'in yazdığı film için hazırlıklarını sürdüren Üzümoğlu, bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi alıyor. Oyuncunun, Kazım Koyuncu’ya benzetilmesi için ise özel makyaj teknikleri uygulanacağı belirtildi.

Oyuncu görüşmeleri süren filmin bu yaz çekilmesi planlanıyor.