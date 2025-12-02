Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi yakalandı

Süper Lig’in en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan derbide, saha içindeki oyun kadar tribün kaynaklı olaylar da gündemde geniş yer buldu. Galatasaray’ın gol kutlaması sırasında sahaya atılan bir çakmak, Kazımcan Karataş’ın yüzüne çarparak genç oyuncunun kısa süreli bir sakatlık yaşamasına neden oldu.

Gol sonrası yaşanan kutlamalarda tribünden atılan çakmak, Kazımcan’ın yüzüne isabet etti. O anlar büyük tepkiye yol açarken sağlık ekipleri oyuncuya kısa sürede müdahale etti.

Olayın ardından İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü, stat içi kamera görüntülerini inceleyerek sorumlu taraftarı belirledi. Kimliği tespit edilen M.G., ekipler tarafından gözaltına alındı.

M.G. hakkında “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet” kapsamında işlem yapıldığı, ayrıca kendisine bir yıl süreyle spor karşılaşmalarına giriş yasağı uygulandığı açıklandı.